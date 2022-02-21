Белый дом: Кремль ждут суровые последствия

Белый дом: Кремль ждут суровые последствия9
- 21.02.2022, 10:10
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США предупредили Россию.
В Белом доме заявили, что Россия продолжает готовить полномасштабное вторжение в Украину. Нападение может произойти в ближайшее время.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сообщает «Новое время».
«В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время», — подчеркнула она.
Псаки отметила, что США готовы к дипломатическому решению ситуации, однако не исключают суровых последствий, если «Россия выберет войну».