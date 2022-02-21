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Белый дом: Кремль ждут суровые последствия

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  • 21.02.2022, 10:10
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Белый дом: Кремль ждут суровые последствия

США предупредили Россию.

В Белом доме заявили, что Россия продолжает готовить полномасштабное вторжение в Украину. Нападение может произойти в ближайшее время.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сообщает «Новое время».

«В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время», — подчеркнула она.

Псаки отметила, что США готовы к дипломатическому решению ситуации, однако не исключают суровых последствий, если «Россия выберет войну».

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