Белый дом: Кремль ждут суровые последствия 9 21.02.2022, 10:10

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США предупредили Россию.

В Белом доме заявили, что Россия продолжает готовить полномасштабное вторжение в Украину. Нападение может произойти в ближайшее время.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сообщает «Новое время».

«В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время», — подчеркнула она.

Псаки отметила, что США готовы к дипломатическому решению ситуации, однако не исключают суровых последствий, если «Россия выберет войну».

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