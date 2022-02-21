В Минске пьяная женщина на Mercedes устроила аварию и скрылась с места ДТП 13 21.02.2022, 10:17

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А через час врезалась в столб.

Легковушка врезалась в столб на столичной улице Тростенецкой, сообщили в ГАИ Минска.

Авария произошла 20 февраля, около 16.00. Предварительно установлено, что 64-летняя водитель Mercedes двигалась со стороны Партизанского проспекта в направлении 1-го Велосипедного переулка. Вблизи дома № 6 она не справилась с управлением и протаранила фонарный столб. От удара последний упал на проезжую часть.

В результате ДТП никто не пострадал.

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения — 2,31 промилле. Также стало известно, что около 15.00 она совершила ДТП в одном из столичных дворов и скрылась с места происшествия.

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