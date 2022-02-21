Reuters рассказал, как США отреагируют на вторжение России в Украину 3 21.02.2022, 10:55

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Будет нанесен мощный удар по финансовому сектору.

Администрация президента США Джо Байдена подготовила первоначальный пакет санкций против России, который включает запрет американским финансовым учреждениям обрабатывать транзакции для крупных российских банков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих собеседников, знакомых с этим вопросом.

Отмечается, что эти меры будут реализованы только в случае вторжения России в Украину. Они направлены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике, разорвав «корреспондентские» банковские отношения между целевыми российскими банками и банками США, которые позволяют осуществлять международные платежи.

Под эти ограничения могут попасть российские Банк ВТБ (VTBR.MM), Сбербанк (SBER.MM), ВЭБ и Газпромбанк.

Как отмечает агентство, о планах администрации Байдена разорвать корреспондентские банковские связи, которые лежат в основе глобальных денежных потоков, ранее не сообщалось.

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