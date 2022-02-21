«Белорусский режим уже ничего не решает» 21.02.2022, 11:53

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О шутке, которую постеснялся повторять белорусский телевизор.

Должен сказать, что я был очень впечатлен внезапным пятничным приступом откровенности, пишет автор Telegram-канала «Письма к дочери». Потому что раньше кое-кто, бывало, говорил про волю народа или последнего омоновца. Последнее время рассуждал про происки внешних сил, которые не позволяют ему бросить руль. А в пятницу уже честно признался, что его судьба находится в руках высших силах. И как решит старший брат, так все и будет.

Можно, конечно, сделать вид, что это все была шутка. Но только это была шутка такого рода, что белорусский телевизор постеснялся ее повторить. Это месяц назад слова про старшего брата, который решает, сколько младшему осталось президентствовать, можно было выдать за шутку. Сомнительного свойства, но каждый шутит как умеет. А сейчас какие уж шутки? Кто выводит войска тот и решает про президентские сроки.

А по поводу войск белорусские власти уже точно ничего не решают. А те, кто решает, кажется, уже даже не считают нужным ставить их в известность. Вот всю прошлую неделю разные свидетели стабильности самого высшего уровня гадали о том, когда российские войска уйдут домой. И, что характерно, не угадал же никто. Так что в воскресенье министру обороны пришлось констатировать тот факт, что войска остаются там, где они были. Согласись, не нужно быть министров обороны, чтобы заметить очевидное.

Есть у меня подозрение, что планами этих войск никто с белорусскими властями тоже не поделился. Ну а чего ради? Все равно белорусские власти не в том положении, чтобы ни на что-нибудь повлиять. Подозреваю, про перспективы вторжения в Украину свидетели стабильности самого высокого уровня знают ровно столько сколько мы с тобой. И некоторые, возможно, даже молятся, чтобы пронесло. По крайней мере те, у которых осталось чуть больше рефлексов, чем свидетельствовать стабильность.

Потому что настоящая война все-таки немножко отличается от войны с воображаемым противником в телевизоре. Когда ведешь войну в телевизоре, всегда заранее известно, что враг будет разбит. Как же ему не быть разбитым, когда он воображаемый? А у настоящей войны есть тот небольшой недостаток, что в ней можно и проиграть. Или получить сопутствующий урон, несопоставимый с дальнейшим функционированием власти.

И вот если внутри белорусской власти есть люди, которые понимают разницу между войной с условным и настоящим противником, то таким людям остается только молиться. Вот с референдумом им разрешили поиграть, а поиграть с солдатиками, конечно, не разрешат. Потому что эти игры вышли уже на такой уровень, который выходит за пределы компетенции белорусских властей.

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