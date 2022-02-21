Наталья Херше: Я не жалею ни одной секунды, ни одной минуты, ни одного дня 8 21.02.2022, 13:09

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Наталья Херше

Политзаключенная заявила, что обязательно вернется в Беларусь.

Бывшая политзаключенная Наталья Херше, которую 18 февраля освободили из-под стражи и экстренно вывезли из Беларуси в Швейцарию, рассказала «Белсату» о подробностях своего освобождения и содержания в неволе.

— Одновременно с сигналом к подъему в мою дверь очень громко постучали, дали приказ вставать, чего обычно не было, потому что я никогда не нарушала правила и вставала практически сразу после сигнала. Дали 5 минут на завтрак и 5 минут на сборы — этот факт и подсказал мне, что, скорее всего, сегодня меня освободят, — рассказала Наталья. Ее привезли в аэропорт прямо в тюремной робе.

Новость об освобождении политзаключенной вызвала шквал эмоций белорусов, и если одни говорили, что приезд посла Швейцарии и вручение копий верительных грамот — уступка нелегитимному правителю, чтобы спасти гражданку своей страны, то другие отмечали: «Пусть в Беларусь приедут еще 1000+ послов с целыми вагонами грамот, если это поможет освободить всех».

Сама Наталья призналась, что для нее условия, благодаря которым произошло освобождение, были важными:

— Если бы посол вручил оригинальные грамоты диктатору и после этого я была бы освобождена, для меня это, конечно, было бы печальное известие, и свобода не так радовала бы, как сейчас. К счастью, это было по-другому. По прибытию в Швейцарию мне объяснили задумку: что вручены были только копии грамот господину Макею, и Швейцария признает не диктатора, а государство — Беларусь.

Экс-политзаключенная рассказала, что в колонии довольно много времени общалась с Ольгой Класковской:

— Мы были с ней на одной волне: вместе протестовали и не шили форму для силовиков, вместе сидели в ШИЗО, вместе были в ПКТ (помещение камерного типа, куда осужденных переводят в порядке взыскания за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях — прим.). И, когда меня уже забирали, я передавала ей привет и слова благодарности за поддержку, потому что в последний раз она отказалась от пошива форменной одежды именно потому, что я этого не сделала, и в знак солидарности пошла со мной вместе в ПКТ.

По словам Натальи Херше, колонию ИК-4 в Гомеле она вспоминает даже с юмором, потому что удалось «слегка повеселиться» над администрацией.

Также гражданка Швейцарии рассказала немного об условиях содержания, о новостях «из телевизора» и о том, чем ей запомнилось 8 марта в неволе.

— Нас этапировали 3 марта, было довольно много людей, человек 16-18, и у всех было предвкушение праздника, надежды на какое-то замечательное событие… К сожалению, ничего не произошло, единственное, чем запомнился этот день — в обеденном меню была гречневая каша с мясом, замечательная на вкус, и все были очень довольны.

Что касается сотрудников колонии — даже в этих условиях, говорит Наталья, есть те, кто остается людьми (например, ночью разговаривает шепотом, учитывая, что заключенные спят), хотя есть и любители усложнить жизнь осужденным.

— С почтой в ИК-4 был большой напряг, в письмах я была ограничена. В неделю приходило максимум два, и то в большинстве случаев, от моих родственников, — вспоминает Наталья Херше. — Это в том числе стало причиной голодовки, которую я держала 10 дней, хотя и понимала, что шансов нету и не собиралась наносить ущерб своему здоровью — пришлось снова начать есть без достигнутых результатов…

Конечно, в ШИЗО и ПКТ нет телевизоров, только радио. Если человек ходит работать на фабрику и находится в отряде, там уже есть телевизоры, где можно посмотреть белорусские новости, конечно, освещенные только со стороны режима.

Напомним, в декабре 2020 года гражданку Швейцарии приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима за балаклаву, сорванную с ОМОНовца во время протестов в Минске. Причем сама женщина рассказала, что только слегка стянула балаклаву, но не успела сорвать, о чем сожалеет, а якобы нанесенная силовику царапина была «бездарно нарисована красной краской». Доказательством же нанесенных повреждений послужили некачественные снимки со смартфона.

Журналисты спросили, что сегодня Наталья хотела бы сказать «пострадавшему» силовику и судье, вынесшему ей приговор.

— Я сказала сразу, но не знаю, услышал ли он — он сразу выбежал из зала суда… Я сказала ему и судье: «Желаю, чтобы эта ложь, которую вы озвучили и провели в жизнь, не осталась черным пятном на вашей совести на всю жизнь».

…Я не жалею ни одной секунды, ни одной минуты, ни одного дня, проведенного там. Я знаю, почему и для чего это было, я сделала много выводов, изменилась и выросла духовно за это время. И я воспринимаю это как замечательный жизненный опыт, который, безусловно, даст результаты в будущей жизни.

Рано или поздно, подчеркнула Наталья Херше, она обязательно приедет в Беларусь:

— Через три месяца или полгода, но я уверена, это будет интересная поездка.

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