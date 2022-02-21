Азербайджан объявил в розыск экс-президентов Армении 6 21.02.2022, 13:12

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Роберт Кочарян

Фото: EPA

Баку объявило их в розыск за действия, которые якобы были совершены в 1988 году.

Бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян объявлены Азербайджаном в розыск.

Об этом агентству АПА заявил начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев.

Он напомнил, что с февраля 1988 года указанные лица якобы «с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами, собирали и проводили собрания работников армянской национальности в организациях и учреждениях города».

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