РосСМИ рассказали о разрушенном «украинским снарядом» пограничном пункте в Ростовской области

РосСМИ рассказали о разрушенном «украинским снарядом» пограничном пункте в Ростовской области11
- 21.02.2022, 13:23
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Очередная провокация?
Российские СМИ сообщают о разрушенном «украинским снарядом» пограничном пункте в Ростовской области.
Судя по фото, разрушено место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы.
ФСБ сообщает, что «никто не пострадал, на месте работают саперы».
Напомним, Россию в последнее время уже несколько раз ловили на провокациях против Украины. Яркий пример — заранее записанные обращения главарей пророссийских боевиков.