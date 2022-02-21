РосСМИ рассказали о разрушенном «украинским снарядом» пограничном пункте в Ростовской области 11 21.02.2022, 13:23

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Очередная провокация?

Российские СМИ сообщают о разрушенном «украинским снарядом» пограничном пункте в Ростовской области.

Судя по фото, разрушено место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы.

ФСБ сообщает, что «никто не пострадал, на месте работают саперы».

Напомним, Россию в последнее время уже несколько раз ловили на провокациях против Украины. Яркий пример — заранее записанные обращения главарей пророссийских боевиков.

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