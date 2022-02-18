Главари «ЛДНР» записали обращения об «эвакуации» жителей в РФ два дня назад 1 18.02.2022, 22:37

Принудительное перемещение населения – заранее спланированная операция российских оккупантов.

"Срочные" обращения главарей боевиков "Л/ДНР" Леонида Пасечника и Дениса Пушилина об "эвакуации" жителей ОРДЛО в Россию, опубликованные 18 февраля, были сняты как минимум двое суток назад. На это обратил внимание украинский активист Сергей Стерненко, пишет gordonua.com.

"Я обнаружил, что в соответствии с метаданными видео об "эвакуации" с главарем оккупационной администрации РФ в оккупированной части Луганской области Пасечников было записано как минимум за двое суток до публикации, 16 февраля. То есть еще до того, как, по версии РФ, 17 февраля "Украина начала атаку". Это важное доказательство того, что и обстрелы 17 февраля, и принудительное перемещение населения – заранее спланированная операция российских оккупантов", – написал Стерненко.

Так, в соответствии с метаданными видеообращения Пасечника, которое было опубликовано сепаратистским ресурсом ЛИЦ в Telegram, файл был создан в 17.31 16 февраля.

Видеофайл обращения Пушилина был создан в 19.07 того же дня.

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