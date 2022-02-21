170 европейских парламентариев предупредили руководство белорусских тюрем 5 21.02.2022, 15:29

7,330

Европа следит за тем, что происходит в Беларуси.

Открытое письмо к МВД Беларуси и начальникам 48 белорусских исправительных учреждений подписали 170 парламентариев из 16 европейских стран. Они призывают прекратить ущемление прав заключенных в белорусских колониях и тюрьмах.

Обращение опубликовала швейцарско-немецкая правозащитная организация Libereco. Оно является совместной инициативой Libereco и проектов по поддержке политзаключенных Politzek.me, DissidentBY, правозащитного центра «Весна», Координационного совета и народных посольств Беларуси в европейских странах.

Парламентарии Европы, отмечается в обращении, внимательно следят за ситуацией в Беларуси и знают о массовом лишении свободы людей за их политическую позицию.

«Мы знаем о нарушениях в белорусских тюрьмах и о том, что политзаключенным отказывают в соблюдении основных прав. Мы знаем, что задержанных помещают в переполненные камеры без надлежащей одежды и постелей. Мы знаем, что заключенным отказывают в получении писем и посылок, во встречах с близкими и в надлежащем юридическом представительстве, в доступе к врачам и лекарствам. Что политзаключенных отправляют в карцеры, чтобы оказать на них давление. Бесчеловечное обращение с заключенными неприемлемо», — говорится в тексте.

В письме подчеркивается, что Беларусь как член ООН подписала множество договоров, закрепляющих права человека, например «Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», и руководители пенитенциарных учреждений несут ответственность за обращение с заключенными и соблюдение этих международных обязательств. Парламентарии Европы призвали прекратить нарушение прав заключенных во всех местах содержания под стражей и освободить всех политзаключенных. В обращении отмечается, что они продолжат следить за ситуацией.

Письмо подписали члены парламентов Австрии, Франции, Германии, Великобритании, Ирландии, Италии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Шотландии, Словакии, Испании, Швеции и Швейцарии.

— Важно, чтобы те, кто отвечает за жизнь, здоровье и безопасность политзаключенных в Беларуси, знали, что незаконное и бесчеловечное обращение с ними не остается незамеченным, — заявил представитель Libereco в Великобритании Кен Макбейн. — Мы надеемся, что персональные письма от столь многих европейских парламентариев из столь многих стран заставят ответственных за это задуматься о своих обязанностях. Они могут думать, что остаются анонимными и действуют безнаказанно, но мир наблюдает за ними.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».