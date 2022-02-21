Александр Невзоров о голодающих российских солдатах: Эти ребята точно не подведут 2 21.02.2022, 15:55

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Александр Невзоров

Гнить за высокие идеи режима надо грамотно.

Сегодня появилось сообщение о том, что недалеко от границы с Украиной голодает более сотни российских солдат. Публицист Александр Невзоров прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале:

— Отработка навыков лежания в братской могиле. Тоже полезно, ведь гнить за высокие идеи режима надо грамотно, а не абы как. А то потом приедут товарищи из политуправления и скажут — «грОбов нет, но вы ложитесь». Эти ребята точно не подведут.

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