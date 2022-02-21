CIT: Переброска сил из других регионов РФ к границам Украины подошла к концу 14 21.02.2022, 16:17

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Идет выход на исходные позиции для возможного наступления.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) на основе появившихся в последние дни в открытых источниках фото и видео утверждает, что переброска сил из других регионов России к границам Украины, возможно, подошла к концу, "и по всей видимости идёт выход на исходные позиции для возможного наступления", передает svoboda.org.

CIT указывает на то, что в последние дни характер движения российской техники у границ Украины резко изменился. "Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортёрах, то теперь они почти везде обычно движутся своим ходом. Более того, зачастую это движение происходит в считаных километрах от границы".

CIT упоминает также о появившихся свидетельствах того, что некоторые российские солдаты у границы находятся в тяжёлых условиях: спят в набитых битком помещениях и не получают централизованного питания. "Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск", – пишут расследователи. Подлинность появившейся в соцсетях фотографии, на которой, как утверждается, изображены лежащие вповалку на полу российские солдаты на одной из станций у украинской границы, пока не подтверждена.

Также утверждается, что на территории центральной городской больница города Шебекино, всего в 5 километрах от границы, развёрнут полевой госпиталь.

Президент США Джо Байден в субботу со ссылкой на данные разведки заявил, что, по его мнению, российский президент Путин принял решение о наступлении на Украину, однако его ещё можно попытаться переубедить.

По последним оценкам западных официальных лиц, у границ с Украиной сосредоточено порядка 150 тысяч российских военных.

В последние дни резко обострилась ситуация в зоне конфликта в Донбассе, что, как опасаются на Западе, может быть использовано Москвой как предлог для вторжения.

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