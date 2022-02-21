Четыре типа продуктов, которые способны укреплять иммунитет и продлевать жизнь на годы 21.02.2022, 16:50

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Медики советуют обратить внимание на специи.

Для надлежащего функционирования иммунной системе организма необходимы витамины, здоровые жиры и другие питательные вещества – все это ей могут предоставить определенные продукты, пишет healthinfo.ua.

Существует минимум четыре типа продуктов, употребление которых улучшает способность организма бороться с болезнями за счет укрепления иммунитета – «побочным эффектом» этого становится более существенная продолжительность жизни.

Грибы. Они отличаются высоким содержанием бета-глюкана, разновидности клетчатки, способствующей росту полезных микробов кишечника. Три вида грибов – рейши, шиитаке и майтаке – особенно богаты бета-глюканом, и могут оказывать существенное позитивное влияние на кишечный микробиом, тесно связанный с иммунной функцией организма. Некоторые данные показывают, что их употребление ассоциируется со сниженной подверженностью организма вирусным инфекциям.

Разноцветные фрукты и овощи. Результаты крупномасштабного 25-летнего исследования, опубликованного журналом Archives of Internal Medicine, свидетельствуют: данный тип продуктов ценен насыщенностью флавоноидами. Потребление этих веществ снижает риск смертности от ишемической болезни сердца, рака. Другое исследование, проведенное в Германии, показало, что медицинские работники, употребляющие больше фруктов и овощей, болеют простудой на 20% реже. Вдобавок пищевые волокна, содержащиеся во фруктах и овощах, препятствуют развитию рака толстой кишки.

Специи. Они являются богатейшим источником антиоксидантов – веществ, обладающих противовоспалительным и антибактериальным действием, которые в конечном итоге могут делать иммунитет крепче. Куркума, корица, тмин, имбирь, перец, кардамон и т. д. – это лишь некоторые из специй, которым исследователи приписывают способность бороться с раком.

Продукты с витамином С. Данный витамин подтвердил во многих научных работах свою «дружественность» иммунной системе – известно, например, что его достаточное получение повышает стойкость организма к вирусам простуды, а при заражении помогает легче переносить болезнь. Медики отмечают, что если человек употребляет достаточно продуктов с витамином С, принимать добавки с ним не нужно.

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