В Украину за семь лет зашло $38 миллиардов иностранного капитала 1 21.02.2022, 17:27

Из-за России вывели $12 миллиардов.

Чистые поступления иностранного капитала в экономику Украины составили $37,8 млрд в период 2015-2021 годов. Из них прямые инвестиции – $15,8 млрд, по государственным облигациям – $8,5 млрд, по кредитам МВФ – $7 млрд, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, пишет liga.net.

Из-за угрозы вторжения России из Украины вывели $12,5 млрд иностранного капитала, добавил глава Совета.

По последним расчетам Офиса Президента, в этом году Украина теряет ежемесячно около $2-3 млрд из-за ситуации с возможным вторжением.

Речь идет об остановленных инвестициях, дополнительной инфляции, потерях в туристической сфере, сокращении авиаперевозок, спекулятивном давлении на финансовые рынки, которое блокирует заимствования и оказывает давление на курс гривни, добавил Данилишин.

"С другой стороны, Украина имеет накопленный опыт борьбы со значительными кризисами, которые страна переживала в 1998-1999, 2008-2009, 2014-2015 и в 2020-2021 годах. Этот опыт, несомненно, важен и ценен, потому что он научил правильно реагировать на негативные события, происходящие как в мировой экономике, так и на внутренней политико-экономической арене", – резюмировал глава Совета НБУ.

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