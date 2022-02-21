«А 100 рублей оставьте себе на такси»: новая волна киберафер накрыла Беларусь 17 21.02.2022, 17:51

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Фото: Shutterstock

Мошенники вынуждают белорусов брать огромные займы.

Жительнице одного из агрогородков Лидчины позвонил мужчина, который представился сотрудником финансовой милиции, рассказывает lidanews.by.

В разговоре он сообщил, что некий сотрудник банка собирается совершить мошенничество – оформить кредит на ее имя. Звонок осуществлялся с абонентского номера, который начинается с +372 (это код Эстонии). «А чтобы пресечь противоправные действия сотрудника банка, мне сказали, что я должна завтра пойти в банк и, никому ничего не объясняя, взять кредит, – поясняла после в беседе уже с настоящими правоохранителями в РОВД сельчанка. – А если спросят, то целью кредита указать покупку мебели».

Правда, назавтра женщина попасть в банк не могла, так как заступала на сутки на работу. Ответила, что сможет только через день.

В день «икс» с десяти часов утра ей опять стали звонить из «финансовой милиции» и напоминать о походе в банк. Писали и по Вайберу, с номера под ником «Suuport Bank», поясняя при этом, что ей предоставлена линия для связи с ведущим специалистом.

– Сначала мне сказали отправиться в банк по ул. Советской. Перед тем как туда зайти, я должна им об этом сообщить, а также сразу после выхода из банка. Мол, их специалисты подключатся к системе видеонаблюдения и будут смотреть за мной, – рассказывала потом женщина.

В банке она попросила кредит на 6 тысяч рублей (столько для начала указали злоумышленники). Правда, на ее небольшую зарплату банк предложил лишь 4 800 рублей, из которых 4 500 перечислили на карту.

После выхода из банка с женщиной сразу же связались (на этот раз голос был женский) и стали спрашивать, какого цвета карта, номер договора и т. д. Приходившие после этого SMS она также сообщала звонившей девушке – это якобы было нужно, чтобы закрыть полученный ею кредит. И действительно, чуть позже на Вайбер пришло фотоизображение с эмблемой данного банка, где сообщалось, что кредит закрыт. Женщина поверила…

Однако походом в один банк аферисты не ограничились: ну раз рыбка клюнула, почему бы не выудить из нее по максимуму? Сказали зайти в банк, расположенный тут же, на ул. Советской.

Там все прошло по такой же схеме. Только сумма кредита была чуть больше: без малого 5 тысяч рублей. После выхода из банка и последующего очередного разговора с мошенниками женщине на Вайбер вновь пришла картинка с эмблемой учреждения и сообщением, что кредит закрыт.

Сельчанка уже собиралась возвращаться из Лиды домой, но ей опять позвонили и попросили сходить еще в один банк, на ул. Кирова. Она не хотела идти, так как устала и нужно было ехать домой, но “сотрудники финансовой милиции” все же убедили ее, к тому же сказали, что пришлют на ее счет вознаграждение в размере 450 рублей, и даже уточнили, в каком банке она обслуживается.

Женщина все же пошла по адресу, который ей указали. Там она также попросила оформить кредит на 6 тысяч рублей сроком на пять лет. С ее слов, во всех банках она говорила, что зарплата у нее 600 рублей (так ей советовали злоумышленники).

На этот раз кредит лидчанке одобрили на 3 700 рублей. Деньги в сумме 3 300 рублей выдали сразу наличными (остальные пошли на страховые и прочие услуги). Ей бы взять эти деньги да на худой конец отнести в предыдущий банк, чтобы хоть частично погасить взятый там кредит. Но кто знал?.. Да и лжемилиционеры быстро сориентировались: отправили жертву на почту по ул. Мицкевича, указали номер счета и велели перечислить на него 3 200 рублей.

А 100 рублей, сказали, она может оставить себе, чтобы на такси доехать домой, так как на автобус сельчанка уже опоздала. А по поводу вознаграждения сказали, что свяжутся с ней завтра. Деньги на такси оставили явно не по доброте душевной, а чтобы потерпевшая не сразу обратилась в милицию.

Уже по приезде домой жительница Лидского района осознала, что стала жертвой мошенников, и уже тогда пошла в милицию.

Похожая ситуация произошла днями в Гродно.

Мать и дочь лишились 55 тысяч рублей в результате звонков кибермошенников. 46-летней жительнице Гродно на Вайбер позвонил некий человек и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что аферисты получили паспортные данные женщины и пытаются оформить кредиты в разных банках. Если она сама не оформит заем, это сделают мошенники. Потенциальная жертва указания выполнила, итог – четыре кредита на сумму свыше 47 тысяч рублей. Но эти деньги она переводила на свою банковскую карту. Дальше последовали новые рекомендации от киберпреступников – на мобильный надо установить «защитное приложение» AnyDesk. Жительница областного центра все сделала, как ей сказали. В итоге аферисты заполучили все деньги со счета жертвы.

Через пару дней по такой же схеме через звонки в мессенджер обманули и ее 23-летнюю дочь. Она взяла кредит и перевела деньги на указанный мошенниками счет. После этого злоумышленники перестали выходить на связь.

Как выяснилось, звонки поступали потерпевшим из различных стран Европы и Африки. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Да, нашего человека обмануть легко. Однако и к кредитной политике банков есть вопросы. Доступные и быстрые кредиты – это, с одной стороны, хорошо. Но все же было бы время в пару-тройку дней для одобрения займа – глядишь, и передумала бы жертва становиться жертвой...

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