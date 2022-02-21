Вася Обломов: Несколько слов о войне и об армии 2 21.02.2022, 18:41

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Вася Обломов

Российский музыкант записал видеообращение.

Музыкант Вася Обломов, известный своими оппозиционными взглядами, опубликовал на YouTube видео «Несколько слов о войне и об армии». Обломов обратился к своим подписчикам и напомнил, что войны начинаются, когда политики не могут договориться или когда у кого-то есть личная заинтересованность в боевых действиях. Музыкант отметил, что в России необходимо ввести контрактную армию, куда люди пойдут служить добровольно, а не по призыву.

«Я думаю, что мы можем брать пример с лучших из нас, например, с министра обороны или с главнокомандующего. Насколько я знаю, они ни в российской, ни в советской армии не служили…» — сказал Обломов.

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