Путин заявил, что примет решение относительно признания «ЛДНР» сегодня 34 21.02.2022, 19:22

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Об этом он объявил на заседании Совета безопасности РФ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля примет решение относительно просьбы Госдумы признать незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" "республиками". Об этом он объявил на заседании Совета безопасности РФ, которое было посвящено ситуации на Донбассе, трансляцию вело агентство РБК.

Перед этим российские топ-чиновники озвучили тезисы российской пропаганды о "геноциде" на Донбассе, "защите русскоязычных" и о якобы отказе Киева от выполнения Минских соглашений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко попросили Путина признать "независимость" "ЛДНР", а сам Путин заявил, что ранее не обсуждал этот вопрос с членами Совета безопасности.

"Решение будет принято сегодня", – сказал Путин в конце заседания.

Сегодняшнее заседание Совбеза, вероятно, было записано заранее – СМИ обратили внимание, что часы выступавшего якобы в прямой трансляции министра обороны Сергея Шойгу показывали время, которое не совпадало с реальным на пять часов.

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