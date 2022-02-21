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Путин заявил, что примет решение относительно признания «ЛДНР» сегодня

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  • 21.02.2022, 19:22
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Путин заявил, что примет решение относительно признания «ЛДНР» сегодня

Об этом он объявил на заседании Совета безопасности РФ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля примет решение относительно просьбы Госдумы признать незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" "республиками". Об этом он объявил на заседании Совета безопасности РФ, которое было посвящено ситуации на Донбассе, трансляцию вело агентство РБК.

Перед этим российские топ-чиновники озвучили тезисы российской пропаганды о "геноциде" на Донбассе, "защите русскоязычных" и о якобы отказе Киева от выполнения Минских соглашений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко попросили Путина признать "независимость" "ЛДНР", а сам Путин заявил, что ранее не обсуждал этот вопрос с членами Совета безопасности.

"Решение будет принято сегодня", – сказал Путин в конце заседания.

Сегодняшнее заседание Совбеза, вероятно, было записано заранее – СМИ обратили внимание, что часы выступавшего якобы в прямой трансляции министра обороны Сергея Шойгу показывали время, которое не совпадало с реальным на пять часов.

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