Индекс Мосбиржи показал рекордный обвал с 2008 года 9 21.02.2022, 20:28

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Обвал на рынке произошел на фоне возможного признания Россией «ДНР» и «ЛНР».

Индекс Мосбиржи рухнул на 14,2% на торгах в понедельник, 21 февраля, на минимуме достигнув отметки 2910,49 пункта, свидетельствуют данные торгов. В последний раз подобный обвал на российском рынке был зафиксирован 13 ноября 2008 года, передает РБК.

Индекс РТС в течение дня падал на 17,3%, до 1152,14 пункта. Это крупнейший обвал с 6 октября 2008 года.

По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 10,5%, РТС потерял 13,21%. На вечерней сессии индикатор продолжает отыгрывать падение: на 19:19 мск индекс IMOEX2, отражающий как динамику основной, так и дополнительных сессий, снижается на 10,2%, до 3046,82 пункта.

Падение фондовых индексов ускорилось после того, как главари «ДНР» и «ЛНР» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Глава государства обсудил вопрос с Советом безопасности, пообещав принять решение по «ДНР» и «ЛНР» уже сегодня.

Большие потери несут многие голубые фишки , а также менее ликвидные акции. Обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов в моменте обвалились на 21,96%, опустившись до отметки ₽195,26 за акцию. В последний раз бумаги крупнейшего российского банка торговались на этом уровне в ноябре 2020 года.

На 17:15 по Минску в лидерах падения на российском рынке также акции VK (-14,63%), «Газпрома» (-10,6%), ПИКa (-12,28%), ВТБ (-8,58%) и TCS Group (-6,65%).

«Основной фактор, влияющий на оценку рублевых активов сейчас — геополитика. Именно она приводит к высокой волатильности и является основанием для значительных дисконтов как к фондовым рынкам развитых, так и других развивающихся стран. Принимая решение об инвестициях в российский рынок инвесторы должны понимать, что этот фактор с большой вероятностью останется ключевым», — заявил старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков

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