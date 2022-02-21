Салливан: В случае агрессии РФ столкнется со всей мощью американцев и их союзников 5 21.02.2022, 20:46

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Джейк Салливан

Фото: AFP

США подготовили решительные ответные меры на случай российской агрессии.

Соединенные Штаты подготовили решительные ответные меры на случай российской агрессии, и Россия «столкнется со всей мощью американцев и их союзников», если осуществит какие-либо действия против любой страны, входящей в НАТО. Об этом заявил в понедельник советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в программе Today на телеканале NBC, передает «Голос Америки».

В тот же день глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, обращаясь к законодателям, что нельзя допустить, чтобы дестабилизирующие действия России отразились на территориальной целостности Украины.

«Мы ставим своей задачей защиту региональной безопасности. Мы обязаны не допустить, чтобы дестабилизирующие действия России тем или иным образом отражались на территориальной целостности любого суверенного государства. Соединенное Королевство остается непоколебимым в деле оказания поддержки Украине», – сказал Уоллес, выступая в парламенте.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин созвал экстренное заседание Совета безопасности Российской Федерации. Оно, в частности, было посвящено поступившему в Кремль обращению с просьбой признать «независимость» самопровозглашенных сепаратистских «республик» в восточной Украине – так называемых ДНР и ЛНР.

К этому Путина призвали де-факто лидеры указанных «республик», а также спикеры Госдумы и Совета Федерации России.

«Решение будет принято. Сегодня», – заявил президент РФ.

Об обращениях лидеров сепаратистов стало известно за 15 минут до начала заседания.

Путин обвинил Украину в нежелании выполнять Минские соглашения и добавил, что вопрос о ситуации в Донбассе напрямую связан с российскими требованиями так называемых гарантий безопасности от США и НАТО.

Между тем командование российского Южного военного округа заявило, что в понедельник в Ростовской области его подразделения вступили в бой с вооруженным отрядом, перешедшим российскую границу с территории Украины. В заявлении утверждается, что уничтожены две БМП и пять «диверсантов», а также что среди российских солдат потерь нет.

Доказательств этих утверждений представлено не было.

Минобороны Украины назвало сообщение российского командования «фейковой новостью», заявив, что украинские военные не пересекали границу Ростовской области.

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