Саакашвили: Если Путин посмеет сунуться в Украину, это будет концом Российской империи 1 21.02.2022, 21:27

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Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии назвал украинцев «форпостом Западной цивилизации».

Находящийся под стражей в Грузии бывший президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что Россия не решится на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом он заявил на заседании суда в Грузии, его цитата опубликована 21 февраля в Facebook.

"[Президент РФ Владимир] Путин не посмеет к вам сунуться, я в этом абсолютно убежден, но даже если посмеет – это будет концом Российской империи! В 2014 году на Майдане я сказал, что здесь закончится Российская империя. И она действительно кончается здесь, в Украине", – сказал украинско-грузинский политик.

Он назвал украинцев "форпостом Западной цивилизации".

"От украинцев сейчас зависит и народ Грузии, и Молдовы, и Польши, и Балтии. И мы победим!", – заявил Саакашвили.

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