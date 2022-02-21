Саакашвили: Если Путин посмеет сунуться в Украину, это будет концом Российской империи

Саакашвили: Если Путин посмеет сунуться в Украину, это будет концом Российской империи1
- 21.02.2022, 21:27
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Экс-президент Грузии назвал украинцев «форпостом Западной цивилизации».
Находящийся под стражей в Грузии бывший президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что Россия не решится на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом он заявил на заседании суда в Грузии, его цитата опубликована 21 февраля в Facebook.
"[Президент РФ Владимир] Путин не посмеет к вам сунуться, я в этом абсолютно убежден, но даже если посмеет – это будет концом Российской империи! В 2014 году на Майдане я сказал, что здесь закончится Российская империя. И она действительно кончается здесь, в Украине", – сказал украинско-грузинский политик.
Он назвал украинцев "форпостом Западной цивилизации".
"От украинцев сейчас зависит и народ Грузии, и Молдовы, и Польши, и Балтии. И мы победим!", – заявил Саакашвили.