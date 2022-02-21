Шольц предупредил Путина 18 21.02.2022, 21:36

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Олаф Шольц

Канцлер ФРГ и президент РФ провели телефонные переговоры.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор вечером 21 февраля.

Стороны обсуждали ситуацию в и вокруг Украины, размещение российских войск на российско-украинской и беларусско-украинской границах, сообщает пресс-служба канцлера ФРГ.

Шольц осудил планы России признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». «Этот шаг стал бы вопиющим нарушением минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в восточной Украине и стал бы односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России», – говорится в пресс-релизе.

Шольц призвал Путина к деэскалации ситуации и отводу войск от границы с Украиной.

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