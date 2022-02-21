Шольц предупредил Путина

Шольц предупредил Путина18
- 21.02.2022, 21:36
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Канцлер ФРГ и президент РФ провели телефонные переговоры.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор вечером 21 февраля.
Стороны обсуждали ситуацию в и вокруг Украины, размещение российских войск на российско-украинской и беларусско-украинской границах, сообщает пресс-служба канцлера ФРГ.
Шольц осудил планы России признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». «Этот шаг стал бы вопиющим нарушением минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в восточной Украине и стал бы односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России», – говорится в пресс-релизе.
Шольц призвал Путина к деэскалации ситуации и отводу войск от границы с Украиной.