Зеленский побеседовал с Байденом

Зеленский побеседовал с Байденом7
- 21.02.2022, 23:12
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И начал заседание СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. После чего начал заседание Совета безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.
По его словам, после у него запланирован телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"Обсудил события последних часов с президентом США Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном", - написал он.