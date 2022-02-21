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Зеленский побеседовал с Байденом

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  • 21.02.2022, 23:12
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Зеленский побеседовал с Байденом

И начал заседание СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. После чего начал заседание Совета безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

По его словам, после у него запланирован телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Обсудил события последних часов с президентом США Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном", - написал он.

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