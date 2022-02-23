«Добро пожаловать в ад»: нардеп Гончаренко обратился к русским солдатам

«Добро пожаловать в ад»: нардеп Гончаренко обратился к русским солдатам17
- 23.02.2022, 14:57
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Украинцы ждут оккупантов с «Джавеллинами» и с оружием в руках.
Народный депутат Алексей Гончаренко на заседании Верховной Рады Украины обратился к российским солдатам.
«Я хочу обратиться к российским солдатам – вас тут ничего не ждет. Вас не ждут тут ни жители Краматорска, ни Мариуполя, Харькова, Одессы, Киева с цветами в руках. Мы вас ждем с «Джавеллинами» и с оружием в руках. И если вы сюда зайдете, мы отсюда уже никуда не выйдете. Это мы вам обещаем. Добро пожаловать в ад! Это мы вам можем сказать. И вы тут умрете, умрете, как паршивые псы, если зайдете в наше государство», – заявил Гончаренко.