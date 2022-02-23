Как живут белорусские ИП с новыми налогами 6 23.02.2022, 18:57

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Изменения в Налоговом кодексе ударили по предпринимателям.

В этом году Налоговый кодекс предусмотрел для индивидуальных предпринимателей новые правила работы. Эта тема активно обсуждалась еще в середине прошлого года, а многие ИП говорили, что новшества приведут их бизнес к закрытию. Office Life расспросил нескольких ИП о том, что изменилось после введения новых правил, и узнал, что они будут делать дальше.

Что именно изменилось? Кратко

Не все ИП, которые работали по упрощенной налоговой системе, теперь могут ее применять. В списке остались, например, торговля (розничная, оптовая, дистанционная), а также деятельность в области компьютерного программирования, здравоохранения, общественного питания, туризма и так далее — но тоже не во всех случаях.

Осталась УСН и для тех, кто выполняет какие-то работы (например, изготавливает мебель, шьет одежду, занимается отделкой квартир — словом, та деятельность, которая имеет материальное выражение).

А вот при оказании услуг (например, парикмахерских, юридических, бухгалтерских, дизайнерских, консультационных и так далее) вместо «упрощенки» нужно будет использовать общую систему налогообложения и платить подоходный (или единый) налог — в зависимости от вида деятельности.

Не будет УСН и для тех, кто перешагнет порог по выручке 500 тыс. рублей.

Если ИП сочетает несколько видов деятельности (например, какие-то работы и консультационные услуги), то «упрощенки» тоже не будет.

Как это выглядит в цифрах? Если упрощенно, то с января налог при УСН составляет 6% (было 5%), а подоходный — 16%, единый налог зависит от конкретного вида деятельности, но ставки по нему тоже изменились.

«Повысить цены вслед за налогами — мысль не бизнесмена, а ипэшника»

— Свой консалтинговый бизнес у меня 15 лет. При этом ИП я открыл в 2002-м, когда еще работал «на дядю». На старте своего бизнеса вел его через ИП буквально полгода. Потом открыл юрлицо и стал работать исключительно через него, — рассказывает минчанин Леонид (имя изменено. — Прим. ред.). — Через ИП стал проводить отдельных клиентов только последние несколько лет. Да и то — до 2020-го на ИП у меня был подоходный налог. На УСН я перешел только в 2021-м и, как оказалось, лишь на год.

По новому закону предприниматель не может применять УСН, ему нужно платить подоходный налог по схеме: доходы — расходы, которые можно подтвердить документами, или профвычет (20%)* подоходный налог (16%). То есть если применяется профвычет, то итоговая ставка составит 12,8%. Но это, по его словам, не такая уж большая цифра.

— Когда я открывал ИП, подоходный налог был от 9 до 30%. Введенная в скором времени «упрощенка» тогда была 15%, и на нее надо было покупать так называемый «патент» — то есть платить некоторую сумму денег авансом без гарантии того, что итоговая сумма налога достигнет суммы этого аванса, — вспоминает бизнесмен.

И приводит расчеты, сколько же налогов платит его фирма по сравнению с ИП:

Я теряю 20% на налоги: 6% УСН на юрлице + 13% подоходный с дивидендов +1% плата банку. И это если не считать расходов на офис, зарплату сотрудников и налоги с зарплаты. Эти самые налоги с зарплаты составляют почти 50%.

Именно по этой причине Леонид считает, что для ИП платить втрое больше, чем год назад, неприятно, но не смертельно.

— 90% моих коллег по цеху, которые работают как ИП, повысили цены на свои услуги на разницу в налоге. Это первое, что приходит на ум. Я цену не повышал. Я считаю, что перекладывать увеличение налога исключительно на клиентов неправильно.

Когда моя ИП-бухгалтер январский счет выставила мне по новой цене, при всей логичности этого шага меня это настолько расстроило, что я начал искать нового бухгалтера...

По словам Леонида, мысль: «Больший налог — это плохо. Я повышу цену, пусть клиенты мне этот налог компенсируют» — это мысль только в одном измерении. И это мысль не бизнесмена, а ипэшника. Если ипэшник хочет стать бизнесменом, то начать стоит с изменения мышления.

— Как отмена УСН повлияла на конкретно мой бизнес? — задается вопросом Леонид и дает ответ: — Стал больше думать над диверсификацией бизнеса и новыми каналами продвижения. Ведь заработать больше можно не только лишь увеличив цену.

«Решил задушить проблему деньгами»

Стоит сказать, что подобный подход к налоговым новшествам не единичный случай. Минчанин Игорь Молчан зарабатывает на сдаче коммерческой недвижимости в аренду. Если в 2021 году он отдавал в казну 5% по УСН, то сейчас он должен платить подоходный налог по такой же схеме, как указано выше. То есть итоговая ставка налога выросла до 12,8%.

— Конечно, я не обрадовался тому, что нужно платить в 2,5 раза больше, — признает Игорь. — Но подумал: в США налоговой инспекции физлицо отдает до 40% от доходов, так что это еще не предел (смеется). Поэтому я решил действовать таким методом: задушить проблему деньгами — то есть искать новые источники дохода. Например, написал брошюру об универсальных методиках разработки KPI для сотрудников, которая поможет оцифровать бизнес. Сейчас есть запрос на такую информацию, попробую на этом дополнительно заработать.

Конечно, Игорь признает, что его сфера деятельности не требует постоянной занятости, сдача недвижимости в аренду — во многом это пассивный доход. Сложнее адаптироваться к новым налогам тем, кто не располагает большим количеством свободного времени (условно — парикмахер или мастер по ремонту машин). Но и здесь, по его мнению, есть возможности.

— Можно подумать, например, о том, чтобы проводить какие-то обучающие курсы, мастер-классы по своей специальности. Разумеется, это актуально для тех, кто добился каких-то весомых результатов в своем деле, — рассуждает Игорь. — Таким образом вы берете под контроль свой бизнес, а не просто перекладываете ответственность за него на других — мол, посмотрите, они подняли налоги и мне плохо. Конечно, нужно понимать, что попытка выживания не дает гарантии выживания, но лучше попробовать что-то, чем не попробовать ничего.

«Если бизнес пойдет, буду открывать юрлицо вместо ИП»

Людмила Шепеленок совсем недавно зарегистрировала ИП — в июне 2021 года. В планах было открыть онлайн-школу, для начала только по одному направлению — кадровый учет.

— Направление неплохое для тех, у кого нет изначально никакого капитала. Особых затрат, кроме времени, почти никаких — нужно лишь купить кронштейн для камеры и микрофон-петличку для записи видеоуроков.

В сентябре Людмила собрала предварительно заявки, обозначила цену видеокурса для потенциальных клиентов и начала работу.

— Предоплату не брала, так как продукт готов не был, да и вообще над своим курсом я работала одна, и, случись что со мной, получилось бы не совсем красиво по отношению к людям, — продолжает предпринимательница. — Старт планировала на середину ноября. Но, по несчастливой случайности, в начале сентября с ребенком попали в больницу, а из больницы принесли «корону», и подготовку видеокурса пришлось отложить почти на месяц.

Как раз в это время и появился проект нового Налогового кодекса. Людмила надеялась, что изменения вступят в силу не сразу, но понимала, что из-за сложившихся обстоятельств вряд ли ее курс стартует раньше, чем в начале 2022 года.

О том, чтобы поднять цены для тех, кто уже оставил заявку, речи не было.

— Если я пообещала одну цену своим будущим клиентам, а через пару месяцев скажу: «Ой, а цена поднялась на 10-15%» — большинство клиентов отсеется. Цена в 300 рублей для некоторых и так ползарплаты, и увеличение даже на 30 рублей — весомая сумма.

В середине декабря, когда курс был уже готов, Людмила открыла продажи, но из-за новогодних праздников многие клиенты просили о рассрочке, и часть оплат пришлось перенести на январь, несмотря на то что налоги с этих денег придется платить уже по новым ставкам.

— Конечно, для тех, у кого большие расходы, общая система налогообложения выгоднее (подоходный налог платится с разницы между доходами и расходами. — Прим. ред.), — рассуждает Людмила. — Для тех, кто оказывает услуги, отмена УСН — существенно, но не смертельно. Я рассматривала вариант и с единым налогом, но там ставки тоже выросли существенно, к тому же платить его нужно наперед, не зная, будет ли доход от деятельности или нет.

Цены на свои услуги Людмила все-таки подняла, но для новых клиентов. Говорит, что планировала это сделать и без отмены УСН и ориентировалась на общую ситуацию на рынке.

— Конечно, закрывать ИП из-за того, что изменилась ситуация с налогами, я не собираюсь. Если бизнес пойдет и появится необходимость нанимать персонал, то однозначно зарегистрирую юридическое лицо. А пока буду пытаться выжить в существующих условиях, — резюмирует она.

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