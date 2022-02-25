Подвиг украинского матроса: Виталий Скакун взорвал Генический мост вместе с собой 18 25.02.2022, 12:16

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Виталий Скакун

Это позволило остановить продвижение врага.

Инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага.

Об этом сообщает pravda.com.ua со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение на подрыв Генического автомобильного моста.

Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович. Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел", — говорится в сообщении.

По словам собратьев, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Защитник погиб.

Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага. Подразделение смогло передислоцироваться и организовать оборону.

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