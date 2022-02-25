Матеуш Моравецкий объявил о закрытии неба над Польшей для самолетов РФ

Матеуш Моравецкий объявил о закрытии неба над Польшей для самолетов РФ6
- 25.02.2022, 16:13
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Польский премьер-министр осудил российскую агрессию против Украины.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что распорядился подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства над Польшей для российских авиакомпаний, сообщает rp.pl.
"Европейский совет единогласно осудил российскую агрессию против Украины. Мы приняли широкий пакет экономических и политических санкций против России". - заявил премьер-министр.