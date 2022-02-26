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Украинцы захватили в плен командира российского танкового батальона

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  • 26.02.2022, 18:35
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Украинцы захватили в плен командира российского танкового батальона

Танк оккупанта был подбит ВСУ, сам захватчик чудом остался жив.

ВСУ взят в плен командир танкового батальона 35-й мотострелковой бригады г. Олейск Центрального военного округа армии РФ майор Щеткин Леонид Петрович.

Об этом со ссылкой на Оперативное командование "Север" сообщает УНИАН.

"Выпускник Казанского военного танкового училища. Женат, имеет двоих детей. Его танк был подбит ВСУ, чудом остался живым", - говорится в сообщении.

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