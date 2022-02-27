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Оккупанты ранили под Полтавой двух граждан Дании

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  • 27.02.2022, 16:08
  • 8,514
Оккупанты ранили под Полтавой двух граждан Дании

Иностранцы получили ранения средней тяжести.

В областную клиническую больницу Полтавы поступили двое иностранных журналистов, граждане Дании.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram, передает segodnya.ua.

Ранения средней тяжести получили в Ахтырке. Их прооперировали. Состояние стабильное, при сознании.

Информация передается в посольство Дании в установленном порядке.

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