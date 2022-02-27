Оккупанты ранили под Полтавой двух граждан Дании

Оккупанты ранили под Полтавой двух граждан Дании2
- 27.02.2022, 16:08
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Иностранцы получили ранения средней тяжести.
В областную клиническую больницу Полтавы поступили двое иностранных журналистов, граждане Дании.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram, передает segodnya.ua.
Ранения средней тяжести получили в Ахтырке. Их прооперировали. Состояние стабильное, при сознании.
Информация передается в посольство Дании в установленном порядке.