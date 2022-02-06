CIT: Российская военная техника двинулась из Смоленской области к границе с Украиной 6 6.02.2022, 13:31

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Активность в лагерях возле Клинцов и Климово возросла.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о переброске российской техники из Смоленской области в Брянскую вблизи от границы с Украиной. Расследователи предполагают, что одним из сценариев возможного вторжения в Украину может быть наступление из Брянской области.

4 февраля журналисты France Télévisions сняли скопление военной техники у городов Клинцы и Климово Брянской области (45 и 13 километров от границы с Украиной соответственно). В последнее время активность в этих лагерях усилилась, отмечает CIT.

Расследователи предполагают, что технику в Брянскую область стягивают из Смоленской области. Так, на видео французского телевидения видны грузовики с кодами 76 и 87, соответствующими Центральному военному округу. В октябре технику ЦВО передислоцировали в район Ельни Смоленской области, там она находилась еще 19 января.

При этом недавно пользователи соцсетей заметили, что стоянки техники под Ельней «практически опустели», а на дорогах между Смоленской и Брянскими областями заметили движение автоколонн. Например, в районе Рославля Смоленской области увидели колонну с гаубицами Мста-Б, буксируемыми тягачами КАМАЗ-63501АТ «Медведь» и грузовиками «Урал-4320», а также бронетранспортерами БТР-82 в различном камуфляже. В CIT предполагают, что эта колонна следовала в направлении Брянска — ее или похожую колонну заметили на границе областей.

Также сообщалось о приходе эшелона с БМП-2 и другой техникой в Брянск. Согласно базе данных РЖД, этот эшелон отправился со станции Ельня.

«Присутствие в этом районе сил ВНГ, наряду со скоплением техники сразу из двух армий (41-й и дислоцированной к северо-востоку от Украины 20-й) говорит о том, что одним из сценариев возможной российской операции может быть наступление из Брянской области вглубь Украины, скорее всего в направлении Чернигова и далее, возможно, Киева», — отмечает CIT.

Кроме того, на видео французских журналистов расследователи заметили технику Росгвардии. Ранее CIT сообщала о том, что технику ведомства «довольно нехарактерно» перебрасывают из Архангельска и Тульской области на юг.

CIT также сообщала о переброске на Ставрополье военной техники с символикой полка имени Ахмата Кадырова, известного как полк «Север». Кроме того, расследователи узнали о переброске техники из Восточного военного округа на запад России.

Ранее The Washington Post и Reuters сообщили со ссылкой на данные американской разведки, что Россия «стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения». Власти США говорили, что ожидают начала вторжения России в Украину «в любой момент».

3 февраля в Белом доме и Пентагоне заявили, что узнали о подготовке Москвой фальшивого видео с жертвами среди мирного населения в Донбассе, которое было бы предлогом для вторжения.

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