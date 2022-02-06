Reuters опубликовало спутниковые снимки российских войск у Ельска, Речицы и Лунинца 3 6.02.2022, 22:24

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Российские «Искандеры» и С-400 у украинской границы.

Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, на которых, как утверждается, зафиксировано развертывание войск вблизи границы Беларуси с Украиной перед учениями «Союзная решимость».

Maxar Technologies заявила, что 4 февраля она получила снимки военной техники в районе Ельска, Речицы и Лунинца. На них были зафиксированы 15 штурмовиков Су-25 и система ПВО С-400 на аэродроме Лунинец, а также российские ракетные комплексы «Искандер» и реактивные системы залпового огня возле Ельска.

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