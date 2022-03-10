Бойцы ВСУ разгромили разведывательное подразделение кадыровцев 1 10.03.2022, 18:19

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Часть врагов была уничтожена, а часть отступила.

Подразделение ВСУ разбило разведывательную группу оккупантов Росармии, костяк подразделений которой на нескольких направлениях в Украине, в частности на Полесском, составляют кадыровцы. Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада в Facebook.

«В ходе одного из последних боевых столкновений штурмовикам 128 ОГШБр противостояло разведывательное подразделение Росармии. В результате боя часть врагов была уничтожена, а часть отступила», – говорится в сообщении.

Где и когда произошло сражение, пока неизвестно, так как актуальные данные Минобороны просит не распространять, чтобы не помогать врагу.

На месте столкновения бойцы обнаружили личные вещи и остатки амуниции россиян, среди которых шевроны «Россия», наклейки «Вооруженные силы России», банковские карточки Сбербанка, удостоверения солдата, наклейка с фамилией Курбанов А.Б., а также записи с фамилиями оккупантов и номерами выданного им оружия. Некоторые из вещей повреждены огнем.

Большинство россиян в ведомости имеют чеченские фамилии: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов и другие.

Отмечается, что девяти оккупантам для боя выдали автомат Калашникова со складным прикладом, созданный специально для воздушно-десантных войск, еще одному – автомат Калашникова модернизированный.

«Однако это оружие врагу не помогло», – подытожили в бригаде.

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