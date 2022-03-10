Карпатская мольфарка рассказала, когда и чем закончится война в Украине 14 10.03.2022, 21:10

21,748

Провидица уверена, что Украина вернет все оккупированные территории.

Российские оккупанты будут побеждены украинскими защитниками благодаря несокрушимой силе духа нашего народа.

Такой прогноз озвучила «Апострофу» карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски.

На вопрос о дате окончания войны она ответила так:

«Это самый главный вопрос, который мне задают все эти дни. Прежде всего хочу успокоить украинский народ и сказать, что мы выстоим. У нас сейчас очень нелегкие времена, но украинская нация настолько сильна духом, что победа – дело недель. Максимум три недели, и Путина остановят его же люди».

Мольфарка также уверена, что Украина вернет оккупированные Крым и Донбасс.

«Когда мне задают такие вопросы, я всегда отвечаю: а кто, если не мы?»,- говорит она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».