Два города из ЕС разорвали отношения с Гомелем

Два города из ЕС разорвали отношения с Гомелем5
- 13.03.2022, 18:52
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Все из-за поддержки властям города войны в Украине.
Издание Scottish Daily Express сообщило, что разрыв партнерских отношений между шотландским Абердином и белорусским Гомелем вызван тем, что руководство белорусского выступило в поддержку российского вторжения в Украину, сообщает «Радыё Свабода».
Также издание отметило, что Гомель стал местом концентрации российских войск, а власти Беларуси поддержали военные планы России.
Как сообщает Gazeta Wyborcza, депутаты города Радом в Польше также расторгли договор о побратимских отношениях с Гомелем. Произошло это в знак солидарности с Украиной. Разрыв отношений произошел на четвертый день войны – 28 февраля.