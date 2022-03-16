Основные тезисы из выступления Зеленского перед Конгрессом США 4 16.03.2022, 17:50

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Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Президент Украины призвал Байдена стать не только лидером своей нации, но и лидером мира.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед конгрессом США. Глава государства попросил обеспечить бесполетную зону, призвал ввести еще больше санкций против РФ и создать "Ассоциацию U24". Vesti.ua выделили самое важное из выступления президента.

Основные тезисы:

Киев находится по ударами с воздуха каждый день, но мы не сдаемся. Сейчас решается судьба нашего народа. Российские войска использовали уже тысячи ракет. С таким ужасом Европа не сталкивалась 80 лет.

Нужна бесполетная зона или ее альтернатива. "Мы просим создания беспилотной зоны. Если это слишком много, то мы про просим альтернативы системы ПВО С-300 и самолеты. Они помогут Украине и Европе", – сказал Зеленский.

Санкционировать нужно всех российских чиновников, "от депутата Госдумы до самого последнего чиновника, которому не хватает морали покинуть должность". Также Зеленский призвал давить санкциями и ограничениями на американский бизнес, который еще зарабатывает в РФ, и закрыть порты США для российских судов.

Предложил создать "Ассоциацию U24" – объединение стран, которые смогут противостоять любой агрессии за 24 часа с момента ее начала. "Если бы такой Альянс существовал сегодня, мы бы смогли сохранить тысячи жизней в Украине, и где угодно в мире – там, где страдают люди", – заявил Зеленский.

Под конец обращения президент показал конгрессменам видеоролик, положенный на "Мелодию" Мирослава Скорика. Видеоряд шокирует и оказывает сильное впечатление: кадры мирных украинских городов сменяются картинами взрывов и масштабных разрушений – обстрел площади Свободы в Харькове, авианалеты на Мариуполь, попадания снарядов в жилые дома Киева и блокпосты сменяются призывом "Закройте небо над Украиной" в конце.

Зеленский призвал Джо Байдена стать не только лидером своей нации, но лидером мира.

"Сегодня недостаточно быть лидером нации. Надо быть лидером мира. Быть сильным – значит быть готовым сражаться за своих граждан, и за граждан мира, за свободы, независимость. Мы боремся не только за Украину, но и за весь мир, во имя будущего. Поэтому сегодня американские люди помогают не только Украине, но и всему миру", – обратился президент к конгрессменам по окончании видеозаписи на английском.

В момент обращения украинского президента к Конгрессу представители обеих партий старались подчеркнуть симпатии к Украине: спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поприветствовала Полонского словами "Слава Украине!", а по окончанию выступления Конгресс еще около минуты аплодировал украинскому президенту. На одежде у многих были заметны сине-желтые значки и ленты.

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