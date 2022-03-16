Мэр Мелитополя освобожден из российского плена
- 16.03.2022, 20:30
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Иван Федоров скоро вернется к выполнению обязанностей мэра.
Мэр Мелитополя Иван Федоров, почти неделю назад захваченный российскими оккупантами, на свободе. Об этом заявил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из российского плена", – написал Ермак.
Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что Федоров сейчас в безопасности.
"Друзья, хорошие новости из Запорожья! Только что успешно завершилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Ваня в безопасности, только что вместе с президентом, главой Офиса президента пообщались с ним", – рассказал Тимошенко.
Он подчеркнул, что Федоров скоро вернется "к выполнению обязанностей мэра украинского Мелитополя".