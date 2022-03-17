«Путин не человек: люди не могут так действовать, это дьявол» 15 17.03.2022, 13:46

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Ада Роговцева

Украинская актриса Ада Роговцева — о войне и зомбированных россиянах.

Украинская актриса Ада Роговцева, народная артистка и Герой Украины, с начала войны принципиально отказывается говорить на русском и говорит только на украинском. Она отказалась уезжать из Киева, несмотря на опасность его захвата, и помогает военным территориальной обороны.

В интервью "Настоящему Времени" Роговцева назвала Путина военным преступником и заявила, что не понимает, почему россияне "зазомбированы" и решили, что украинцы "враги, что мы какие-то звери". "Я не могу понять, как это можно придумать, а потом уничтожать людей за свои придумки. Это не имеет ничего общего с реальностью!" – подчеркнула она.

– Расскажите, пожалуйста, почему вы приняли решение не использовать русский язык в публичной плоскости?

– Это принципиально. Знаете, я из русскоязычной семьи, я вообще работала в российском театре, много работала в России. Но когда над твоей землей, над твоей семьей летают вражеские самолеты и на твой народ летят бомбы и "Грады" и рядом с твоим домом разрушаются другие дома и там люди сидят под завалами, – тогда не хочется использовать язык людей, которые виноваты в том, что происходит на твоей земле.

– Вы сейчас находитесь в безопасности?

– Я в Киеве, так что я – как все, со своим народом. Я никуда не поехала и не поеду никогда, пока не будет мир и можно будет куда-то просто так уехать отдыхать.

– Как ваш день в Киеве проходит?

– У меня все на войне, в территориальной обороне: и внук, и зять. И дочь в волонтерском центре, который она возглавляет. И я – с ними, со своими воинами, которые ко мне приходят и поесть, и помыться, и просто обняться. Я многих знаю, потому что с 2014 года я на войне. Я везде была, я все видела и знаю многое – не потому, что я что-то где-то прочитала или кто-то мне что-то сказал. А потому, что я видела войну.

И то, что происходит сейчас... Знаете, если бы так случилось, что убили бы моего ребенка, я бы загрызла того человека, который это сделал! Я бы зубами его разорвала. А убивают наших детей! Вы понимаете, что в наших душах, что в наших сердцах и что в наших головах в связи с этим происходит? Как это перетерпеть, как это понять?

Я 18-го [марта] должна была сыграть в спектакле в Харькове. А до этого я где-то месяц-полтора играла в Харькове. А теперь просто нет места, где мне можно играть в Харькове. А вчера разбомбили театр в Мариуполе, где были беженцы, и я там тоже очень много играла. И в Сумах, это моя родина. И в Чернигове – я Украину хорошо знаю. Я побывала во многих-многих городах Украины, почти во всех, со спектаклями, с концертами, со встречами. Поэтому я знаю и людей, и эти города, и места. Это все мое, это мое сердце, мой смысл жизни – быть на этой земле, любить ее и защищать до последнего.

"Все будет добре!" Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы", сегодня пришел с гитарой на станцию метро "Площадь Конституции" в Харькове, где уже три недели прячутся люди от обстрелов. Посмотрите, как это было: pic.twitter.com/DoiZTywy6P — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 16, 2022

Поэтому я горда, что все в Украине стали плечом к плечу и не позволяют врагу захватить Киев, и обороняют каждый город. Даже там, куда они зашли, люди выходят и говорят: "Вон! Вон отсюда! Это не ваша земля! Это не мы пришли к вам, это вы к нам пришли с бомбами, "Градами" и уничтожаете все, уничтожаете соборы, больницы, церкви, университеты, школы, роддома – все уничтожаете, чтобы нам тут не было где жить, чтобы нас не было на этой земле. Чего вы добиваетесь? Чего? И кто это остановит?"

– Вы играли, в частности, в фильме "Адмирал" с российскими звездами Хабенским, Боярской, Бероевым, Безруковым и так далее. Вы пытались с ними связаться и донести до них, что происходит в Украине?

– Нет, это невозможно. Мне никто не перезвонил ни разу. Что бы ты ни говорил, люди в России, мне так кажется, так зазомбированы, что они почему-то решили, что мы – их враги и что мы какие-то звери, или я даже не знаю что. Я не могу понять, что они думают о таких простых, честных, искренних, добрых людях, как украинцы. Как это можно: что-то придумать, а потом людей уничтожать за свои придумки? Это не имеет никакой действительности, ничего общего с реальностью!

– Вы же с ними много общались, вы понимаете, в какой момент это произошло и почему?

– Знаете, это исторически как-то так случилось. Если бы не было Путина, может быть, оно бы было как-то по-другому. Но есть эта вражда, то, что они немного свысока смотрят на наш народ, на нашу историю, на наши традиции. Может быть, это, конечно, как-то бы сошло на нет, не выросло бы в такую неприязнь, ненависть, которая сейчас просто очевидна всему миру. Весь мир видит эту несправедливость – кроме россиян. А они ее не видят! Они почему-то думают, что мы им что-то хотим сделать подлое.

Я не знаю, я не хочу даже фантазировать в этом направлении: что плохого мы сделали, чтобы нас так ненавидеть? Это же давно началось, еще когда мы только отвоевали свою независимость. Еще тогда на нашей встрече с российскими актерами одна актриса сказала: "Ну как там ваша незалежность?" Вы знаете, это отношение "сверху" меня навсегда обидело тогда. Я тогда выступила с речью, не обижая, а защищая нашу независимость, нашу свободу, нашу волю. Когда-то Леся Украинка написала: "Вольно идет тучка по небу, медленно, и мы свободны". А теперь, когда наше небо не свободно, когда летят самолеты и летят с этого неба бомбы и "Грады", то большая грусть приходит. А кроме грусти еще и гнев появляется, когда убивают наших детей. Мы готовы после такого грызть врага.

– Что помогает вам сохранять веру в победу?

– Я в 1945 году пережила Победу в войне. Я тогда была маленькой, я 1937 года рождения. И я знаю, что такое победа, какой кровью она дается, какими нечеловеческими усилиями, но я знаю, что такое победа.

Я знаю, что та победа была над таким врагом, что победа над ним казалась невозможной. И я верю, что и над этим, нынешним врагом мы тоже одержим победу, потому что у нас есть дух человеческий, желание быть свободным человеком на своей земле. Мы не очень богатые были в последнее время после развала Союза. И когда мы отстраивали свое государство, нельзя было сказать, что это была страна богатых людей. Но нельзя отобрать у нас то, что у нас было.

Что такое беженцы из Украины, куда они едут? Что их ждет? Они уехали без ничего, бросили все, потом и кровью отвоеванное, эти небольшие состояния, уют, места, где дети играли. И всего этого больше нет, ничего нет у людей, вообще ничего. Есть только ужас и даже нет радости, что они вырвались – потому что они думают: "А что дальше?" "А как дальше, когда у тебя маленькие детки и когда ты вырвался из голода и ужаса, от бомб?"

Мое сердце рвется за каждого. Когда долго живешь на свете – а я долго живу, мне 84 года, я много видела, много знаю, и людей много знаю. И тех, которых я не знаю, я их все равно знаю, я их люблю. И я верю в то, что этот народ победит. Его нельзя покорить. Сколько бы ни хотели покорить украинцев – их не сломить. Их немного так можно приглушить, но они все равно восстают. И сейчас народ восстал как один, вы же это видите.

И весь мир видит эту несправедливость, весь мир видит, что происходит. Путина признали преступником: преступник руководит Россией, которая когда-то была великой, а теперь – государство-преступник. И еще угрожает миру ядерным оружием! Это не человек, люди так не могут ни думать, ни чувствовать, ни действовать. Это дьявол.

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