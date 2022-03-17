Топ-7 яхт российских олигархов, которые арестованы по всему миру

Топ-7 яхт российских олигархов, которые арестованы по всему миру6
- 17.03.2022, 15:08
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Русский корабль «пришел по адресу».
Развязывая войну в Украине, высшее руководство РФ окончательно спилило ветку, на которой сидит. Последствия вторжения уже расхлебывают как самые бедные, так и самые богатые россияне.
22 день войны в Украине.
По данным The New York Times, за три недели оккупанты потеряли больше военных, чем армия США суммарно за 20 лет в Ираке и Афганистане.
Но настоящие потери для тех, кто так или иначе связан с РФ, еще впереди.
НВ собрал данные о яхтах российских олигархов, которые арестовали в разных частях мира.
Amore Vero, Игорь Сечин, Франция
Об аресте яхты президента нефтяной компании Роснефть Игоря Сечина пару недель назад сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер.
Amore Vero, которая ранее называлась St.Princess Olga, — это 86-метровая яхта стоимостью около $120 млн.
В семи каютах разных классов на этой яхте могут разместиться до 14 пассажиров. На судне также есть, спортзал, зона спа, джакузи, лифт и бассейн, который превращается в вертолетную площадку.
Сейчас яхта находится в городе Ла-Сьота на юго-востоке Франции.
Valerie, Сергей Чемезов, Испания
Эта 85-метровая суперъяхта принадлежит бывшему офицеру КГБ, который возглавляет Ростех, Сергею Чемезову. Ее стоимость — около $140 млн.
Яхта была «обездвижена» 14 марта в порту Барселоны.
«Сегодня мы арестовали яхту, принадлежащую одному из главных олигархов. Таких арестов будет больше», — заявил на днях премьер-министр Испании Педро Санчес.
Известно, что судно зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию с Британских Виргинских островов.
Ragnar, Владимир Стржалковский, Норвегия
Ситуация с имуществом бывшего сотрудника КГБ и бывшего гендиректора Норникеля еще веселее: его яхту не арестовали, но никто не хочет ее заправлять.
Поэтому 68-метровое судно Ragnar застряло в норвежском порту Нарвик.
«Мы считаем дискриминацию в отношении нас крайне несправедливой», — писал капитан яхты Роберт Ланкестер. По его словам, Стржалковский не входит в санкционные списки Европы и Великобритании, а среди экипажа яхты нет ни одного россиянина.
Известно, что Ragnar построена на корпусе бывшего служебного ледокола, а часть ее интерьер оформлен в стиле британского паба.
На борту яхты также есть квадроцикл-амфибия BigBo, оборудование для горнолыжного спорта, четыре гидроцикла, четыре лыжных скутера, шесть подводных скутеров, «многоцелевой остров и гигантская горка».
Dilbar, Алишер Усманов, Германия
Как сообщает The Verge, суперъяхта стоимостью $735 млн, названная в честь матери олигарха Усманова, могла быть арестована в Германии.
Однако, местные власти говорят, что яхту никто не конфисковал, а она просто не «может никуда передвигаться».
Несколько лет назад Алишер Усманов записывал видеообращение к Алексею Навальному, в котором назвал эту яхту «лодкой».
«Я просто хочу тебе объяснить, чтобы ты не завидовал. Я купил все то, что я имею. В том числе и прекрасную лодку, и самолет. Потому что я живу в счастье, Леша, в отличие от тебя», — говорил Усманов.
SY A (Парусная яхта А), Андрей Мельниченко, Италия
Одна из самых больших суперъяхт в мире, стоимостью около $578 млн, была арестована финансовой полицией Италии в северо-восточном порту Триеста.
143-метровое судно обслуживает экипаж из 54 человек, и в 10 его каютах могут разместиться до 20 гостей.
Бенефициар международного производителя удобрений Еврохим и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко также был одни из 36 российских олигархов, которые вживую слушали речь Путина о нападении на Украину 24 февраля.
Lena и Lady-M, Геннадий Тимченко и Алексей Мордашов, Италия
Итальянская полиция также временно заблокировала имущество двух более скромных российских олигархов.
Тимченко — владелец инвестиционной компании Volga Group, а Мордашов — владелец сталелитейной и горнодобывающей компании Северсталь.
По оценкам ЕС, стоимость яхт Lena и Lady-M составляет около 140 млн евро.