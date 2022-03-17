Топ-7 яхт российских олигархов, которые арестованы по всему миру 6 17.03.2022, 15:08

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Русский корабль «пришел по адресу».

Развязывая войну в Украине, высшее руководство РФ окончательно спилило ветку, на которой сидит. Последствия вторжения уже расхлебывают как самые бедные, так и самые богатые россияне.

22 день войны в Украине.

По данным The New York Times, за три недели оккупанты потеряли больше военных, чем армия США суммарно за 20 лет в Ираке и Афганистане.

Но настоящие потери для тех, кто так или иначе связан с РФ, еще впереди.

НВ собрал данные о яхтах российских олигархов, которые арестовали в разных частях мира.

Amore Vero, Игорь Сечин, Франция

Об аресте яхты президента нефтяной компании Роснефть Игоря Сечина пару недель назад сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер.

Amore Vero, которая ранее называлась St.Princess Olga, — это 86-метровая яхта стоимостью около $120 млн.

В семи каютах разных классов на этой яхте могут разместиться до 14 пассажиров. На судне также есть, спортзал, зона спа, джакузи, лифт и бассейн, который превращается в вертолетную площадку.

Сейчас яхта находится в городе Ла-Сьота на юго-востоке Франции.

Valerie, Сергей Чемезов, Испания

Эта 85-метровая суперъяхта принадлежит бывшему офицеру КГБ, который возглавляет Ростех, Сергею Чемезову. Ее стоимость — около $140 млн.

Яхта была «обездвижена» 14 марта в порту Барселоны.

«Сегодня мы арестовали яхту, принадлежащую одному из главных олигархов. Таких арестов будет больше», — заявил на днях премьер-министр Испании Педро Санчес.

Известно, что судно зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию с Британских Виргинских островов.

Ragnar, Владимир Стржалковский, Норвегия

Ситуация с имуществом бывшего сотрудника КГБ и бывшего гендиректора Норникеля еще веселее: его яхту не арестовали, но никто не хочет ее заправлять.

Поэтому 68-метровое судно Ragnar застряло в норвежском порту Нарвик.

«Мы считаем дискриминацию в отношении нас крайне несправедливой», — писал капитан яхты Роберт Ланкестер. По его словам, Стржалковский не входит в санкционные списки Европы и Великобритании, а среди экипажа яхты нет ни одного россиянина.

Известно, что Ragnar построена на корпусе бывшего служебного ледокола, а часть ее интерьер оформлен в стиле британского паба.

На борту яхты также есть квадроцикл-амфибия BigBo, оборудование для горнолыжного спорта, четыре гидроцикла, четыре лыжных скутера, шесть подводных скутеров, «многоцелевой остров и гигантская горка».

Dilbar, Алишер Усманов, Германия

Как сообщает The Verge, суперъяхта стоимостью $735 млн, названная в честь матери олигарха Усманова, могла быть арестована в Германии.

Однако, местные власти говорят, что яхту никто не конфисковал, а она просто не «может никуда передвигаться».

Несколько лет назад Алишер Усманов записывал видеообращение к Алексею Навальному, в котором назвал эту яхту «лодкой».

«Я просто хочу тебе объяснить, чтобы ты не завидовал. Я купил все то, что я имею. В том числе и прекрасную лодку, и самолет. Потому что я живу в счастье, Леша, в отличие от тебя», — говорил Усманов.

SY A (Парусная яхта А), Андрей Мельниченко, Италия

Одна из самых больших суперъяхт в мире, стоимостью около $578 млн, была арестована финансовой полицией Италии в северо-восточном порту Триеста.

143-метровое судно обслуживает экипаж из 54 человек, и в 10 его каютах могут разместиться до 20 гостей.

Бенефициар международного производителя удобрений Еврохим и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко также был одни из 36 российских олигархов, которые вживую слушали речь Путина о нападении на Украину 24 февраля.

Lena и Lady-M, Геннадий Тимченко и Алексей Мордашов, Италия

Итальянская полиция также временно заблокировала имущество двух более скромных российских олигархов.

Тимченко — владелец инвестиционной компании Volga Group, а Мордашов — владелец сталелитейной и горнодобывающей компании Северсталь.

По оценкам ЕС, стоимость яхт Lena и Lady-M составляет около 140 млн евро.

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