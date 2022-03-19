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В белорусских больницах прекратили операции для гражданских, чтобы лечить российских военных

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  • 19.03.2022, 15:55
  • 5,816
В белорусских больницах прекратили операции для гражданских, чтобы лечить российских военных

Больше всего раненых оккупантов свозят в Гомель и Гомельскую область.

Российские войска продолжают нести потери в войне с Украиной. Для того чтобы принимать раненых захватчиков, белорусские больницы прекратили операции для гражданских.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Чтобы скрыть свои потери, оккупанты везут раненых в Беларусь. Однако из-за того, что их очень большое количество, тамошние больницы не могут больше оперировать гражданских.

Больше всего раненых орков свозят в Гомель и Гомельскую область. Там их оперируют белорусские врачи, поэтому для гражданских операционные отделения больше недоступны.

«Преимущественно для оказания медицинской помощи оккупантам используются больницы, содержащие операционные отделения. Плановые операции для гражданского населения не производятся», – сообщают в Генштабе ВСУ.

Напомним, что число погибших оккупантов на 24-й день войны составляет более 14 400 человек. Также захватчики терпят серьезные технические потери.

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