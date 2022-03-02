Минобороны РФ признало гибель 498 своих военных в Украине 2.03.2022, 20:45

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Фото: AP

По данным ВСУ, в Украине погибли более пяти тысяч российских солдат.

Министерство обороны России впервые сообщило о потерях во время войны в Украине. В ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 — получили ранения, сообщил представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков. По его словам, семьям погибших оказывается «вся возможная помощь», передает kommersant.ru.

«Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют»,— сообщил Игорь Конашенков.

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