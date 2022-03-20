Белорусские железнодорожники вернулись из Украины 2 20.03.2022, 20:40

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Шесть сотрудников Локомотивных депо Калинковичи и Лунинец находились на территории Украины с 24 февраля.

Локомотивные бригады БЖД вернулись из Украины в Беларусь, сообщает белорусский Минтранс. Сегодня их встретили на железнодорожном вокзале в Бресте.

С 24 февраля 6 сотрудников Локомотивных депо Калинковичи и Лунинец находились на территории Украины в связи выполнением должностных обязанностей и не могли вернуться в депо приписки.

В работе по возвращению железнодорожников принимали участие Минтранс, МИД, посольство Беларуси в Польше и БЖД.

Напомним, накануне сообщалось, что в Украину вернулись 4 остававшихся с начала войны на территории Беларуси машиниста. На момент начала войны в России и Беларуси находились 12 украинских машинистов. 8 машинистов удалось вернуть в первые дни войны.

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