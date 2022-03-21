Украинские военные захватили российский танк «Владимир» 5 21.03.2022, 23:23

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Воинам одной из бригад удалось подбить современный российский боевой танк в Запорожской области.

В Запорожской области вооруженные силы Украины подбили российский танк "Владимир".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"В Запорожской области поймали "Владимира". Да, воинам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 "Владимир". "Вове" изрядно наваляли, и он немного повесил "нос". Бьем врага! Вместе победим", - говорится в сообщении.

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