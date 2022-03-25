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В Пентагоне заявляют о потере россиянами полного контроля над Херсоном

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  • 25.03.2022, 22:23
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В Пентагоне заявляют о потере россиянами полного контроля над Херсоном
Фото: Getty Images

ВСУ ведут бои на подступах к городу.

Министерство обороны США заявляет о потере россиянами полного контроля над Херсоном, но украинские власти не подтверждают эти оценки.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на комментарий неназванного чиновника США.

Пентагон оценивает, что украинские защитники ведут бои на подступах к Херсону, оттесняя российских оккупантов. Поэтому якобы россияне потеряли полный контроль над городом.

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