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Командир 59-го танкового полка ВС РФ подполковник Беспалов, вероятно, убит или тяжело ранен

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  • 30.03.2022, 18:28
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Командир 59-го танкового полка ВС РФ подполковник Беспалов, вероятно, убит или тяжело ранен

Фотофакт.

Судя по состоянию найденных документов командира 59-го танкового полка ВС РФ подполковника Беспалова, он либо убит, либо тяжело ранен.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Он опубликовал фото документов убитых российских военных 59-го танкового полка, обнаруженных при осмотре тел и медпункта полковой БТГр.

"Вполне вероятно что командир 59-го танкового полка ВС РФ подполковник Беспалов убит или тяжело ранен, судя по состоянию его военного билета. Документы убитых российских военных 59-го танкового полка, обнаружены при осмотре тел и медпункта полковой БТГр. Документов и трупов гораздо больше, их никто не архивирует, документацию собирают и сразу передают по мере поступления высшему командованию", - написал Бутусов.

Он также добавил, что многие тела опознанию не подлежат.

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