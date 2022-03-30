Цена месяца войны для Путина — $623 миллиарда 8 30.03.2022, 21:56

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Военный эксперт проанализировал, на сколько еще РФ хватит денег.

Еще месяц-два боевых действий такой интенсивности, как сейчас, и у армии агрессоров не будет финансов, — военный эксперт Виталий Кевлюк.

За месяц войны россияне потратили на боевые действия почти в два раза больше, чем американцы во Вьетнаме. Об этом и других деньгах войны НВ пообщался с Виталием Кевлюком, экспертом Центра оборонных стратегий и полковником запаса с боевым опытом.

— Как можно оценить расход страны-агрессора на военные действия?

— Месяц войны против Украины обошелся РФ в $600 млрд. Но это еще не все. Перед войной, продолжительность которой [россиянами предварительно] оценивалась в 72 часа, было провозглашено о выплатах каждой семье погибшего военнослужащего 7,4 млн рублей одномоментно, да еще 5 млн несколькими выплатами, а каждому раненому - 3 млн рублей. Все это вполне могло быть покрыто бюджетом МО, исходя из минимальных потерь, которые ими усматривались на этапе планирования вторжения.

Если взять число убитых/раненых, который обнародует наш Генштаб (считаю, что он сильно не ошибается), то должок кремлевской банды перед оккупационным контингентом и его родственниками составляет $3,5 млрд ( 200 млрд рублей семьям погибших и 144 млрд рублей – раненым).

Уничтоженная нами боевая техника западными экспертами оценена в $6 млрд. Добавляем $20 млрд на операционные расходы (ремонт, запчасти, горючее и т.д.). В общей сложности где-то $623 млрд за один месяц. Для осознания размера этой цифры: международные резервы центробанка РФ по состоянию на 18 февраля 2022 составили $643,2 млрд. Если кратко, то ВСУ - мощный экономико-финансовый фактор международного масштаба.

— 26 марта российские оккупанты запустили по Украине в мгновение по меньшей мере 70 ракет. Издание The Insider подсчитало, что общая стоимость этих ракет достигает $340 млн прямых производственных расходов, а вместе с логистикой доставки к кораблям ЧФ — до $500 млн. Довольно яркий пример затрат.

— Ракетный удар имеет смысл, когда: а) достигнутый эффект способствует решению оперативной (стратегической) задачи операции; б) уничтожена цель, стоимость которой сопоставима с израсходованным на удар количеством ракет; в) ракеты применены массированно. Мы наблюдаем какое-то непонятное шоу: удар ВМФ США по сирийской базе Шампат – 56 ракет в залпе; удар ВКС [военно-космических сил ] РФ по авиабазе Кульбакино - 5 ракет, по Виннице - 8 ракет. То ли реклама российского оружия, то ли декларация «смотри, что у меня есть!» — определиться сложно. Толка от ракетных ударов по инфраструктуре немного. Удары по позициям радиотехнических войск (РТВ), противовоздушной обороны (ПВО) — другое дело: если бы мы не маневрировали, имели бы гораздо хуже ситуацию в небе. А так четверть самолетов и вертолетов группировки вторжения россиян сбиты.

— А как тратились деньги во время других великих войн современности? Во Вьетнаме или в Ираке?

— Общие оценки следующие: расходы по ведению регионального конфликта средней или низкой интенсивности составляют $1 млрд в сутки (до 10 млн пострадавшего гражданского населения). Основная составляющая расходов – горючее, вторая составляющая – выплаты военнослужащим, третья – выплаты семьям погибшим и лицам, которые были ранены и/или получили инвалидность. Далее следуют боеприпасы, запчасти и материалы, медицинская помощь. По оценкам Forbes, один день боевых действий контингента США в Афганистане обошелся в $300 млн.

В ценах 2019 года стоимость войны США в Персидском заливе составила $116,6 млрд ( за 7 месяцев), война в Корее - $389,8 млрд (за 37 месяцев), во Вьетнаме – $843,6 млрд (17 лет 9 месяцев), вторая Иракская компания - $1,01 трлн (7 лет 5 месяцев)

По данным российской "Независимой газеты", пятидневная война против Грузии стоила РФ примерно 12,5 млрд рублей ($520 млн), ежедневные расходы – 2,5 млрд рублей ($104 млн). Расходы РФ на сутки боевых действий в Украине оцениваются в $20 млрд.

— На сколько россиянам хватит денег, если они продолжат их тратить так, как сейчас?

— Расходы ВС РФ за первые 30 суток боев ( $600 млрд.) сопоставимы с объемами золото-валютных резервов РФ. Сугубо с финансовой точки зрения и с учетом нарастания кризисных явлений, вследствие санкций боевые действия такой интенсивности РФ сможет вести месяц-два, а если переведет конфликт в стадию низкой интенсивности - еще до двух месяцев.

— Сколько времени РФ нужно, чтобы восстановить свой военный потенциал?

— Это очень серьезный вопрос, требующий привлечения мировых исследовательских центров в области проблем войны и мира. Если очень грубо и примерно, то на примере танков это выглядит следующим образом: возможности РФ по производству танков – 80 машин в год. Потери танков у россиян в Украине – 597 машин. 597 разделить на 80 выйдет 7 лет. Следует учесть, что потенциал имеет составляющую развития, то есть перевооружение на новые образцы и накопление вооружения в незыблемых запасах. Сугубо с танковой точки зрения можно говорить о 8-10 годах.

— РФ потеряла много генералов и других высокого ранга, как говорили - наиболее опытных. Как скоро им отыщут замену?

— Должность и опыт не всегда предполагают наличие друг друга. Потеря 7 генералов не является проблемой, ведь каждый имеет по 2 заместителя, которые готовы заменить погибшего в следующее мгновение. Подготовка командующих высшего уровня – процесс длительный, но формируется соответствующий кадровый резерв. Следует заметить, что погибшего командующего 35-й армией заменил командующий Восточным военным округом РФ, что следует рассматривать как наказание для последнего за несостоятельность его подчиненных выполнить боевое задание, поставленное перед 35-й армией под Киевом.

— А как насчет личного состава? А именно – по потерям среди наиболее боеспособных частей?

— Такая постановка вопроса не корректна. Для создания группировки для проведения операции в Украине создавались БТГр [батальонно-тактические группы — до 1 тыс. солдат с техникой] из состава всех без исключения воинских частей Сухопутных войск ВС РФ. Нужно понимать, что в мирное время воинские части содержатся на штатах мирного времени, отличающихся от штатов военного времени (полные штаты) иногда достаточно существенно. Также следует учитывать, что в зависимости от назначения и задач воинские части могут иметь разную укомплектованность: в десантных, морской пехоты, специального назначения воинских частях укомплектованность выше и может составлять 75-80% от полного штата, в других - от 30 до 70%. То есть первые готовы к выполнению всего спектра боевых задач как в мирное, так и военное время, а другие нуждаются в доукомплектовании.

Анализ разведывательной информации показывает, что первая категория воинских частей составила резервы группировок или действовала в составе авангардов и воздушных десантов, вторая составила главные силы. Вторая категория формировала БТГр из числа развернутых в мирное время батальонов, доукомплектуя их личным составом из других подразделений. Боеспособность таких БТГр изначально не полна. Повторение такого способа комплектования еще раз приведет к формированию новых БТГр с еще меньшей боеспособностью, — подобно тому, как на ксероксе делать копию из копии.

— Немного о качестве. Правда или нет, что в Гостомеле и Буче засел довольно элитный десант РФ?

— Долгое время, со дня их создания в 70-е, культивировался миф об избранности десантников, сверхспособности и прочего. Всем понятно, что армия не может отличаться от общества, являющегося ее источником комплектования. Когда из 10 кандидатов 4 непригодны к военной службе по состоянию здоровья, еще 4 пригодны ограниченно, откуда взять «истинных арийцев»? ВДВ РФ дислоцированы в не наиболее крупных админцентрах . То есть, возможности получения образования там — ну, такие. Куча пленных [взятых в плен украинцами ] - это 9 классов, профтехобразование. Я пока не встретил в этой категории ни одного контрактника-выпускника ВУЗа. То есть основа для якобы «крутизны ВДВ» отсутствует прямо на нулевом уровне. Дальше – подготовка: несколько более интенсивная. Но действовать на учениях по сценарию и действовать в реальной обстановке – разные вещи.

Что имеем? Части ВДВ РФ содержались в достаточно развернутом виде, что давало им возможность при нормальном финансировании проводить более или менее приемлемую подготовку. Опыт применения: во всех конфликтах, начиная с 1994 года, ВДВ РФ выполняло роль элитной пехоты и ничем особенным себя не проявило, воюя с заведомо более слабым противником. «Достижения» - действия 331 ПДД [парашютно-десантной дивизии], 98 ПДД под Иловайском.

На фоне остальной армии РФ они выглядят крутыми. На фоне воюющей армии — бледная тень: разгромлены повсюду, где появились.

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