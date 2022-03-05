Красно-коричневый фашизм Путина Леонид Невзлин

5.03.2022, 20:55

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Леонид Невзлин

Всему миру становится очевидно, что фашисты захватили вовсе не Украину.

Идеология, на основе которой путинская власть начала войну с Украиной, эклектична и совершенно примитивна.

Ее главные постулаты понадерганы из замшелых советских лозунгов про загнивающий мир империализма, из нацистской риторики о необходимости защиты угнетаемых за границей фольксдойче (в нынешнем случае — этнических русских) и из ментовско-уголовных утверждений о том, что кто сильнее — того и тапки. Грубо и глупо, но действенно.

В качестве дополнительной исторической базы - горестная риторика об ужасных ошибках 90-х годов, из-за которых распалась великая советская держава, и Украину захватили фашисты. Но сегодня всему миру становится очевидно, что фашисты захватили вовсе не Украину.

Термин «фашисты» чрезвычайно расплывчат. Он вовсе не обязательно предполагает гитлеровский антисемитизм (тем более, что и сам Гитлер фашистом себя не считал). В самом общем смысле он означает крайне правых шовинистов, настаивающих на превосходстве собственного народа надо всем остальным миром и потому на желательности господства над этим никчемным, но враждебным миром, поклонников культа силы, нетерпимых к другим мнениям и позициям агрессоров во главе с вождем. Фашистом быть очень удобно: это позволяет гордиться собой даже тем, кто не имеет никаких других поводов для самоуважения и гордости, гордиться, оказывается, можно простым фактом принадлежности к самому великому и сильному народу на свете.

В конце 80-х годов появился и в начале 90-х расцвел русский фашизм. Он начался на митингах, где портреты Сталина и советские знамена парадоксальным образом соседствовали с портретами Николая II и черно-желто-белыми имперскими триколорами. Такое соседство и породило феномен «красно-коричневых» (красных, так как они гордились советской родиной, и коричневых, по цвету гимнастерок нацистских SA, потому что эту родину они видели исключительно русской). Красно-коричневые люто ненавидели американских империалистов, требовали признать величие (исторической) России, прекратить военной силой распад СССР, прогнать из власти слабых и никчемных демократов, поцеловать икону и, оперативно проникнувшись духом русского православия, встать в строй против остального мира. Это и были русские фашисты.

Самым ярким и ясным образом они проявили себя уже после распада СССР, во время кровавых событий в Москве осенью 1993 года. В постоянно накалявшемся противостоянии президента Ельцина и Верховного совета они приняли сторону последнего. Разумеется, они не были большими поклонниками парламентаризма или законности. Напротив, их роль выросла и стала заметной именно в тот момент, когда речь пошла о чрезвычайном положении, а значит, о крови и диктатуре.

В России XXI их великодержавная, шовинистическая, антизападная и антилиберальная риторика постепенно возрождалась, причем все чаще и громче звучала и из властных уст. А с этим и началось постепенное скатывание России в красно-коричневую яму. За властной риторикой последовали и государственные дела: возрождение советского гимна, уничтожение независимого телевидения, дело ЮКОСа, разрыв остатков дружбы с Западом, грузинская война и облавы на грузинов в России, разгоны митингов, репрессии в отношении несогласных. Это были постепенно накапливавшиеся симптомы, но о фашизме и красно-коричневой угрозе никто не говорил. Все стало более или менее ясно в 2014 году, но и тогда о фашизме не упоминал никто.

Сегодня Россия ведет ужасающую захватническую войну против Украины, уничтожая остатки свободы и внутри себя. Сегодня трудно не согласиться с тем, что цели и идеалы красно-коричневых полностью достигнуты и воплощены в жизнь. Сегодня в России победил русский фашизм. Нет ничего предосудительного в патриотизме. Нет и в православии. Но в современном российском контексте сочетание этих слов, особенно с добавлением слова «военный» (нечто «православное военно-патриотическое») и стало лицом этого красно-коричневого фашизма.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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