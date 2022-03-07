Министр обороны Украины пообещал России «сюрприз» 6 7.03.2022, 11:52

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Алексей Резников

В поставках оружия значительный прогресс.

Министерство обороны Украины сообщает о значительном прогрессе в поставках оружия из-за рубежа, который будет "сюрпризом" для россиян, пишет "Украинская правда" со ссылкой на слова главы Минобороны Алексея Резникова:

- Из-за огромных потерь, которые несет противник, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сосредоточить силы и средства для новой волны атак.

В первую очередь - на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Мы используем каждую минуту, чтобы укрепить нашу защиту. Все усилия направлены на обеспечение потребностей наших защитников и защитниц.

Я не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов - это деликатный момент. Пусть противника ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс.

Кроме того, в течение последних 3 дней уже доставлено более 50 тысяч шлемов и бронежилетов.

Мы "перехватываем" у поставщиков уже пошитую форму для армий стран НАТО. Пусть наша защита будет одета по-разному.

Наши воины на всех направлениях обороны демонстрируют высокое мастерство, разрушая российских захватчиков.

Действия нашей артиллерии в Николаевской области будут в учебниках. Как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганщины.

Мы работаем над получением помощи в области ПРО и ПВО. Но доверие к неизбежности нашей победы добавляют не обещания, а ВВС Украины. И отдельные менеджеры "Укрпочты", которые сбивают самолет с российскими военнослужащими.

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