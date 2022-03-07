Министр обороны Украины пообещал России «сюрприз»6
- 7.03.2022, 11:52
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В поставках оружия значительный прогресс.
Министерство обороны Украины сообщает о значительном прогрессе в поставках оружия из-за рубежа, который будет "сюрпризом" для россиян, пишет "Украинская правда" со ссылкой на слова главы Минобороны Алексея Резникова:
- Из-за огромных потерь, которые несет противник, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сосредоточить силы и средства для новой волны атак.
В первую очередь - на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.
Мы используем каждую минуту, чтобы укрепить нашу защиту. Все усилия направлены на обеспечение потребностей наших защитников и защитниц.
Я не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов - это деликатный момент. Пусть противника ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс.
Кроме того, в течение последних 3 дней уже доставлено более 50 тысяч шлемов и бронежилетов.
Мы "перехватываем" у поставщиков уже пошитую форму для армий стран НАТО. Пусть наша защита будет одета по-разному.
Наши воины на всех направлениях обороны демонстрируют высокое мастерство, разрушая российских захватчиков.
Действия нашей артиллерии в Николаевской области будут в учебниках. Как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганщины.
Мы работаем над получением помощи в области ПРО и ПВО. Но доверие к неизбежности нашей победы добавляют не обещания, а ВВС Украины. И отдельные менеджеры "Укрпочты", которые сбивают самолет с российскими военнослужащими.