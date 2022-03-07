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«Украина проводит демилитаризацию РФ»

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  • 7.03.2022, 18:15
  • 13,742
«Украина проводит демилитаризацию РФ»

Войска России продолжают терять технику, дезертировать, а украинцы шутят об этом в соцсетях.

7 марта — двенадцатый день полномасштабного вторжения России в Украину. За это время у военных РФ кто только не украл технику: «гопота» из Оболонского района, забравшиая БТР или, например, мужчина на тракторе, который отбуксировал себе танк. Наш народ не победить, а НВ собрало доказательства этого из соцсетей.

Стендапер Антон Тимошенко кратко подытожил все потери войск РФ за 12 дней войны.

Теперь все начнут пользоваться Укрпочтой.

Антон Тимошенко прокомментировал этот случай с работником почты.

Вот вам уровень ПВО (противовоздушная оборона).

Без мемов об этом не обошлось.

К президенту РФ Владимиру Путину обращаются уже украинские черви: они наелись. Об этом написал блоггер Антон Ходза.

Напоминаем, что Путин планировал демилитаризацию и денацификацию Украины. А вышло наоборот.

Очень наоборот.

Прям совсем наоборот.

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