«Украина проводит демилитаризацию РФ»3
- 7.03.2022, 18:15
- 13,742
Войска России продолжают терять технику, дезертировать, а украинцы шутят об этом в соцсетях.
7 марта — двенадцатый день полномасштабного вторжения России в Украину. За это время у военных РФ кто только не украл технику: «гопота» из Оболонского района, забравшиая БТР или, например, мужчина на тракторе, который отбуксировал себе танк. Наш народ не победить, а НВ собрало доказательства этого из соцсетей.
Стендапер Антон Тимошенко кратко подытожил все потери войск РФ за 12 дней войны.
Нравится, не нравится, страпонит вас красавица.— Антон Тимошенко (@_Tymoshenko) February 25, 2022
Теперь все начнут пользоваться Укрпочтой.
нормально доставив! pic.twitter.com/quUUXg2ysF— Укрпошта (@ukrposhta) March 6, 2022
Антон Тимошенко прокомментировал этот случай с работником почты.
Працівники Укрпошти збивають літаки. Тепер ми знаємо, що Укрпошта чудово доставляє ракети.— Антон Тимошенко (@_Tymoshenko) March 5, 2022
Вот вам уровень ПВО (противовоздушная оборона).
Без мемов об этом не обошлось.
К президенту РФ Владимиру Путину обращаются уже украинские черви: они наелись. Об этом написал блоггер Антон Ходза.
Напоминаем, что Путин планировал демилитаризацию и денацификацию Украины. А вышло наоборот.
Очень наоборот.
Прям совсем наоборот.