Биатлонистка из Беларуси: Свобода украинцев — это то, что искала 1 9.03.2022, 19:31

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Дарья Блашко

Дарья Блашко находится под обстрелами в Чернигове.

На прошлой неделе она еще делала в сторис Instagram репосты новостей о ситуации в Чернигове: эвакуация людей, поиск транспорта. Сейчас обновлений почти нет: 26-летняя биатлонистка Дарья Блашко находится в одном из бомбоубежищ города, которое постоянно обстреливают. Изредка она или ее многолетний наставник Владимир Махлаев дают весточку родным, что живы. Zerkalo.io рассказываем историю белоруски с непростой судьбой. Ее сравнивали с Домрачевой, но потом девушке пришлось сменить спортивное гражданство. Под украинским флагом Блашко выиграла «бронзу» на чемпионате мира, но не выступила на Олимпиаде.

В биатлон через «косяк» в цирке

Дарья Блашко родилась в Новополоцке. Ее биатлонный путь пролегал… через цирк. Маленькая Даша занималась в коллективе «Юность».

— Мне тогда было лет 6−7, я в цирке выступала. И я вот запорола номер, скажем так. Упала, когда вообще нельзя было этого делать. Это была большая сцена, много людей. Тогда ты как ребенок еще не воспринимаешь это должным образом, но когда проходит небольшой отрезок времени и тебе указывают на вот этот «косяк», которым ты, по сути, подвел все группу, то становится очень неловко, — вспоминала Блашко одно из выступлений тех времен.

Неизвестно, как долго она переживала «косяк», но цирк Даша оставила. В ее жизни появилась акробатика, которую чуть позже стала совмещать с лыжными гонками. Мороз и снег перевесили. Занималась несколько лет у Бориса и Раисы Воробьевых. А дальше было знакомство с биатлонным тренером Эдуардом Бельским. Благодаря ему Даша попала к Владимиру Махлаеву в Витебское училище олимпийского резерва. Этот специалист, который сейчас тоже укрывается от бомб в Чернигове, сыграет в жизни спортсменки очень большую роль.

Домрачева-2?

Первым крупным турниром для биатлонистки был чемпионат мира среди юниоров 2013 года, но Даша оказалась далека от борьбы за медали. Такая же картина случилась и через год на юниорском чемпионате Европы.

А вот на ЧМ-2015 среди юниоров в Раубичах пришел успех. Блашко победила в спринте и эстафете. Причем Даша выступала в команде с нынешними лидерами сборной Беларуси Анной Солой и Динарой Алимбековой. В гонке преследования, к слову, с Блашко случился казус — она стреляла по чужим мишеням.

После двух золотых медалей специалисты и СМИ Дашу стали сравнивать с ее тезкой Домрачевой. Начались «медные трубы»: автографы для бывших одноклассников, интервью.

— Я не была готова к тому облаку, которое на меня свалилось. Долгое время я переваривала всю эту медийность и приводила голову в порядок. Просто вот выходишь на тренировку, и никакой мотивации нет. Ты не знаешь, что делать в той ситуации, в которой бы ранее ты легко разобрался. Походы на телевидение чуть ли не раз в неделю, разные интервью — все это, конечно, кружит голову, когда ты не готов, — анализировала позже ситуацию Блашко.

«Приложу все усилия для того, чтобы отобраться на Игры-2018»

Казалось, Даша с честью справилась с испытанием. В сезоне 2015/16 она участвовала в юниорском Кубка IBU и выиграла общий зачет. В 2016-м дебютировала и на этапе Кубка мира среди взрослых в канадском Кэнморе, заняв 48-е место в спринте. Настало время делать следующий шаг.

— Выигрывать юниорские медали, конечно, хорошо, но нельзя же всю жизнь оставаться на этом уровне. Думаю, для меня пришла пора пробовать силы в большом спорте. В планах как участие в Кубке IBU, так и борьба за место в национальной сборной на Кубке мира. Я приложу все усилия для того, чтобы отобраться на Игры-2018, участвовать в них и показать наивысший результат. Мы с тренером сделаем все, что только будет зависеть от нас, — обещала Блашко.

К слову, тогда с Дашей трудился не только личный наставник Владимир Махлаев, но и известная белорусская конькобежка Анжелика Котюга.

Мосты сожжены

В следующем сезоне Блашко регулярно выступала в Кубке IBU. Попаданий на пьедестал не было, но спортсменка не раз финишировала в десятке сильнейших. Видимо, Белорусская федерация биатлона ожидала большего — разгорелся конфликт между Махлаевым и руководителем БФБ Андрианом Цибульским.

Как потом рассказывал тренер Блашко, ему не удалось добиться карт-бланша для своей подопечной. Мол, Цибульский настаивал на ее тренировках в составе сборной, а Махлаев опасался, что Дашу «убьют» большими нагрузками. Компромисса достичь не удалось, и Блашко заявила о желании выступать за Украину.

Хотя это было болезненное решение для всех. БФБ заявляла, что «мы хотим, чтобы спортсмены, родившиеся и выращенные в Беларуси, представляли нашу страну». Ведь «у нас не так много спортсменок, и мы не можем разбрасываться своими воспитанниками».

Сильно переживала ситуацию и сама биатлонистка:

— Если кто-то думает, что захотел и поменял страну, что это легко и классно, — вы ошибаетесь. Это не так. Я понимала, через что мне придется пройти, — говорила Блашко.

Но все мосты были сожжены. БФБ не дала разрешения на переход спортсменки в другую страну — по правилам, ей теперь требовалось отбыть двухлетний карантин. Даша осталась без международных соревнований до марта 2019 года.

«Я получила свободу действий»

Украинцы не бросили Блашко и Махлаева на период карантина. Наставнику и его подопечной помогли не только морально, но и финансово: Минспорта, федерация биатлона, Центры спортивной подготовки Тетиева и Чернигова.

По признанию Дарьи, первый сезон после карантина прошел быстро: «Смена места жительства, команды, много нюансов по документам, плюс тренировочный процесс — так и не замечаешь, как проходит сезон».

Белоруску хорошо приняли в сборной. Над Блашко шефствовала опытная Елена Пидгрушная (ныне Билосюк).

«Ломка» началась на второй год.

— Ты смотришь соревнования и думаешь: «Как? Почему же ты не бегаешь?» — задавалась вопросами Даша, но ни о чем не жалела: — Внутренняя свобода украинцев — это то, что я искала. Я получила свободу действий и могу, наконец, жить не оглядываясь.

«Еще не поняла, что у нас медаль!»

В сезоне-2020/21 Блашко стала выступать за Украину уже на самых престижных стартах. Лучше всего ей удался чемпионат мира в словенской Поклюке. Она была 14-й в спринте, 24-й в гонке преследования и 29-й в масс-старте. И главное — выиграла бронзовую медаль в эстафете (Беларусь финишировала четвертой).

Уроженка Новополоцка бежала за сборную на третьем этапе, соперничая с некогда коллегой по команде Анной Солой.

— Для меня это была очень тяжелая гонка. Очень трудно дался последний круг, впервые за этот чемпионат мне было так трудно, особенно ногами. Но спасибо всей команде! Все справились на отлично, мы держались всю гонку в лидерах — это очень круто! Я еще не поняла, что у нас медаль! — комментировала успех Блашко.

В личных дисциплинах Дарье пока не удавалось попасть в топ-10 на этапах Кубка мира. Зато в январе этого года в Оберхофе она заняла третье место в одиночной смешанной эстафете вместе с Артемом Тищенко.

«Это сумасшедший дом»

Блашко попала в состав сборной Украины на Олимпиаду в Пекине. Мечтала о дебюте. В индивидуальной гонке была заявлена под 79-м номером. И тут обескураживающая весть — позитивный тест на коронавирус. Хотя никаких симптомов COVID-19 у нее не было. Дашу отправили на изоляцию.

Тренер сборной Украины Урош Велепец был раздосадован ситуацией:

— Скажу вам правду: это сумасшедший дом. Динамика есть, она идет вверх, а когда уже думаешь, что завтра будет отрицательный тест — снова хуже показывает. Я уже не верю никому.

По правилам, выйти из карантина можно было после двух отрицательных тестов с интервалом не менее 24 часов. В конце концов, это случилось, но слишком поздно — Блашко так и не вышла ни на один старт.

А на следующей неделе после Олимпиады в Украине началась война. Теперь у Даши совсем другие цели.

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