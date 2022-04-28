Альфред Кох: А потом Путина нужно посадить на цепь, как бешеную собаку 11 28.04.2022, 8:32

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Альфред Кох

В Москве тоже есть своя Чернобаевка.

Путина нужно посадить на цепь, как бешеную собаку, провести по всем разрушенным им городам и подвести к каждой могиле, а не уговаривать прекратить войну. Об этом пишет российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ Альфред Кох:

— Шестьдесят второй день войны в Украине отметился визитом генсека ООН Гуттериша в Москву к Путину. Было очень приятно увидеть его опять за длинным столом в уже традиционной для такого рода визитов, знакомой обстановке кремлевского дурдома.

Гуттериш – молодца, ничего не скажешь. Вот есть такая Чернобаевка. Это где-то под Херсоном. Там уже чуть ли не в двадцатый раз русские с упорством, достойным лучшего применения, заводят свои войска, а украинцы их расстреливают из пушек. Они уже пристрелялись к точкам, только кнопочку нажимай – и полетели клочки по закоулочкам...

И вот похоже, что в Москве тоже есть своя Чернобаевка. Каждый западный лидер норовит встретиться с Путиным и попытаться уговорить его одуматься. И всякий раз выходит от него с перекошенной физиономией. Типа: видал мудаков, но такого... Он же невменяем!

И вот выходит очередной обескураженный западный начальник от Путина, а там в приемной уже следующий дожидается. И так снисходительно смотрит на вышедшего: ты, мол, разговаривать с ним не умеешь. Я король коммуникации! Щас я пойду и покажу, как с ним нужно договариваться! У меня с ним своя химия!

А потом опять повторяется московская Чернобаевка... Предыдущим был австрийский канцлер. Тоже вышел с кислой рожей. Теперь Гуттериш … Кто следующий? Есть желающие?

Что вы к нему все ездите? Чего вы его эго раздуваете? Он уже столько народу загубил, а вы все уговорами занимаетесь. А тут, как раз, еще один пострел поспел: Маркон выборы выиграл! Ну держись, Вован! Щас он тебя достанет звонками... Чернобаевка форева!

Хватит с ним нянчиться. Путин – настоящий преступник. 100%. Если есть что-то совсем очевидное и не вызывающие никаких сомнений, то именно это обстоятельство. Это так же бесспорно, как то, что сейчас 2022 год и Россия напала на Украину.

Прекратите всю эту вашу пацифистскую демагогию. Разговоры с ним совершенно бессмысленны. Его нужно просто победить. В самом прямом и грубом значении этого слова: военной силой. Никаких других способов его остановить нет. Все остальное – одна голимая Чернобаевка. Упражнение для идиотов.

А потом Путина нужно посадить на цепь, как бешеную собаку. И провести по всем городам, которые он разрушил. Подвести к каждой могиле. Заставить голыми руками хоронить полусгнившие трупы. Привести его на встречи со всеми матерями, чьих детей он убил.

Хотя я боюсь, что... Мне кажется, знаете, что будет? Ничего. Он не испытает ничего. Ему будет просто скучно. Он устанет и в конце каждого дня будет крепко засыпать. Просто потому, что устал. Все кругом кричат, какие-то фотки в лицо суют, опять же воняет сильно, к тому же, туда-сюда возят в неудобной машине.

Так что и это тоже бессмысленно. Он – животное. Просто тупое, примитивное животное. Как его любимая крыса. Понимаете? И как у всякого животного, у него нет морали, а есть лишь инстинкты и рефлексы.

Мир нужно избавить от него. Нет ничего более правильного, чем это дело. Это правое дело. Это наше дело. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

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