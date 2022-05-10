Звонкая «пощечина» Путину от Байдена 11 10.05.2022, 8:39

17,708

Президент США специально подбирал дату.

Подписание ленд-лиза именно 9 мая стало очередным ударом по российскому диктатору, считает Пионтковский.

Американский президент Джо Байден подписанием ленд-лиза для Украины дал пощечину российскому диктатору Путину.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

По его словам, Байден специально оттягивал подписание закона до 9 мая.

"Это дополнительная символическая пощечина Владимиру Путину", - подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что по Путину уже наносили ряд "ударов", имея в виду мировую поддержку Украины.

Ленд-лиз для Украины от США

7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лиз для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

9 мая президент США Америки Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».