Ученые рассказали, как быстро улучшить память 11.05.2022, 13:26

Этому помогут несложные действия.

Человеку очень трудно даже с обычной забывчивостью. Что же делать, если память ухудшается настолько, что теряется связь с происходящим?

Ученые разработали методику, которая помогает укреплять и тренировать память, чтобы никогда не узнать об амнезии. Такие данные представлены изданием BBC Future.

Следуя рекомендациям специалистов, можно без усилий выполнить определенные действия, которые легко совмещать с обычной ежедневной деятельностью.

Во-первых, следует скорректировать питание, добавив в рацион овощи, фрукты, ягоды и продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты. Это значительно повысит работоспособность мозга.

Во-вторых, важен контроль над негативными эмоциями, которые повышают риски разных психических заболеваний и, как следствие, приводят к потере памяти. Стресс оказывает негативное влияние на центр мозга — гиппокамп, который отвечает за трансформацию краткосрочных воспоминаний в долгосрочные.

Рутина, однообразие и монотонная работа, напротив, провоцируют снижение работоспособности мозга и способствуют потере памяти.

Физические нагрузки, активный отдых и качественный сон дают мозгу разгрузку и после этого стимулируют его производительность.

Самым лучшим упражнением для мозга врачи считают игру в ассоциации. Выстраивание логических цепочек пригодится и в том случае, когда нужно запомнить сложную и непонятную информацию.

Ученые обращают особое внимание на чтение. Развивать мозг новой информацией и держать его постоянно в тонусе — лучший способ профилактики сбоев и укрепления памяти.

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